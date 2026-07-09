Saraperos deja escapar la ventaja y Durango iguala la serie en el Madero

El encuentro concluyó a la 1:25 de la mañana luego de un intenso duelo en el que ambas novenas intercambiaron ventajas y mantuvieron el suspenso hasta la última entrada.

Después de una jornada que se extendió hasta la madrugada, los Saraperos de Saltillo cayeron 6-5 ante Caliente de Durango en el segundo juego de la serie disputada en el Estadio Francisco I. Madero, resultado que dejó igualada la confrontación y obligará a definir al ganador este miércoles 9 de julio.

La respuesta de Saltillo llegó de inmediato. En la parte baja del mismo episodio, J.P. Martínez encontró un lanzamiento en la zona de poder y conectó un cuadrangular solitario entre los jardines derecho y central para empatar las acciones.

Durango fue el primero en tomar la iniciativa. En la tercera entrada, José Guadalupe Chávez llegó a las bases tras un error defensivo y avanzó hasta tercera gracias a un toque de sacrificio. Posteriormente, Leonel Valera conectó un sencillo al jardín central para impulsar la carrera de la quiniela y colocar el 1-0 para la visita.

Los locales tomaron la delantera una entrada más tarde. Con las bases congestionadas, José Lizárraga conectó un sencillo que mantuvo viva la ofensiva y posteriormente J.P. Martínez recibió base por bolas con casa llena, permitiendo que Niko Vásquez anotara la carrera que puso el marcador 2-1.

Sin embargo, Caliente respondió en la quinta entrada. Drew Stankiewicz se embasó y Leonel Valera logró mantenerse en circulación para que Estevan Florial castigara un lanzamiento con un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho. El batazo le dio la vuelta al encuentro y colocó a Durango al frente por 3-2.

La ofensiva visitante siguió presionando y logró aumentar la ventaja. Reynaldo Rodríguez recibió pasaporte y terminó cruzando el plato en una jugada que incluyó un lanzamiento descontrolado, ampliando la diferencia a 4-2.

Cuando parecía que el juego comenzaba a inclinarse del lado duranguense, Saraperos reaccionó nuevamente. Chris Carter acercó a la novena local con un cuadrangular solitario en la quinta entrada, su jonrón número 11 de la temporada, reduciendo la desventaja a una sola carrera.

La remontada se completó en el sexto episodio. Iván Castillo abrió la ofensiva con un sencillo y José Lizárraga fue golpeado por un lanzamiento. Con corredores en posición de anotar, Ramón Ríos conectó un doblete al jardín derecho que impulsó dos carreras y devolvió la ventaja a Saltillo por 5-4, desatando el entusiasmo de la afición presente en el Madero.

Pero Durango volvió a encontrar respuesta en la séptima entrada. Drew Stankiewicz abrió con doblete y más tarde Reynaldo Rodríguez conectó un sencillo productor al jardín central para empatar el encuentro 5-5.

La jugada que terminó definiendo el partido llegó en el octavo inning. José Guadalupe Chávez se embasó luego de un error defensivo y José Álvarez aprovechó la oportunidad para conectar un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo, dándole a Caliente una ventaja de 6-5 que ya no perdería.

Saraperos todavía tuvo una última oportunidad en la parte baja de la octava. Iván Castillo abrió con sencillo y posteriormente Fernando Villegas y Ramón Ríos negociaron bases por bolas para llenar las almohadillas. Sin embargo, el relevo de Durango logró contener la amenaza y Oscar Campos fue retirado con un ponche para sellar el triunfo visitante.

A la ofensiva por Saltillo destacaron J.P. Martínez, con cuadrangular y dos carreras producidas, Chris Carter con su vuelacercas solitario y Ramón Ríos, quien remolcó dos anotaciones con su doblete en la sexta entrada. Por Caliente sobresalieron Estevan Florial con un jonrón de dos carreras, Reynaldo Rodríguez con dos impulsadas y José Álvarez, autor del batazo decisivo.

Con el resultado, la serie quedó empatada a un triunfo por bando y será este miércoles 9 de julio cuando Saraperos y Caliente disputen el tercer y definitivo encuentro en el Estadio Francisco I. Madero para determinar al ganador de la confrontación. Tras una jornada que se prolongó hasta la madrugada, el manejo del pitcheo y la recuperación física de los jugadores podrían ser factores clave en el desenlace de la serie.