Libertad o brazalete electrónico pedirá defensa para Tania Flores

Al menos eso es lo que sus abogados intentarán negociar en caso de que este jueves, el juez determine dictarle vinculación a proceso y auto de formal prisión.

Llevar un brazalete electrónico y la entrega del pasaporte y visa a la autoridad correspondiente, parecen hoy en día ser las mejores opciones legales para la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores .

El tema no es nuevo, pues existen antecedentes de ex ediles que alcanzaron este beneficio, como el ex alcalde de Sabinas, Lenin Flores, que enfrentó también cargos por desvío de recursos. La detención de la ex alcaldesa del Pueblo Mágico deja, sin duda, una valiosa lección para la clase política, y esta es la de mantener unido y contento al círculo cercano de colaboradores.

Tania no estuviera presa de no haberse peleado con su ex gran amiga Mónica Escalera, quien tras renunciar a la Secretaría del Ayuntamiento se convirtió en el hilo roto que denunció la corrupción. Puede que el brazalete electrónico no sea marca Tiffany, pero de lograrse un buen acuerdo, le servirá a Flores Guerra para regresar a Múzquiz y llorar las penas en casa.

PROMESA CUMPLIDA

Un 75 por ciento de avance, reporta la construcción de la carretera Saltillo-Derramadero, informó el gobernador Manolo Jiménez que ayer se dio la vuelta por el lugar para supervisar la obra.

El mandatario estatal señaló que la carretera deberá ser concluida en noviembre de este año y que tendrá una inversión de más de 700 millones de pesos.

La vía carretera beneficiará directamente a más de 25 mil trabajadores que diariamente van y vienen de Derramadero a Saltillo para laborar en empresas ahí instaladas. Jiménez Salinas dijo que tras la conclusión de esta promesa de campaña, habitantes del ejido la Angostura y del 90 por ciento de los ejidos del sur de Saltillo mejorarán su calidad de vida.

INVITAN A CONFERENCIA

Retos de la Procuración de Justicia Federal de las Regiones y la Coordinación de los Estados es el nombre de la conferencia magistral que dictará David Boone de la Garza, este viernes en Torreón.

El titular de la fiscalía especializada de control regional de la FGR fue invitado como ponente por los colegios, asociaciones, y funcionarios federales de la comarca lagunera.

La organización del evento corre a cargo de la Barra de Abogados de la Laguna, a cargo de la licenciada Erika Sotomayor Hernández.

La cita es el viernes a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones de Torreón.

ENTRE MUJERES TE VEAS

Híjole, no creo que lo haya hecho con mala intención, pero la senadora morenista posteó ayer en redes sociales, una foto en la que aparece en el gym particular, en modo ejercicio.

El vestuario deportivo y la gráfica recuerdan mucho a las fotos que la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores subía a su Face antes de ingresar al penal.

Ceci y Tania tienen historia, pues de ser grandes compañeras, pasaron pronto al distanciamiento e incluso la senadora tuvo que aguantar dos que tres ataques públicos de la hoy detenida.

A veces una foto dice más que mil palabras, diría el buen amigo Paco Miranda...

MUNDO DE CARAMELO

Con la sola llegada de Miguel Riquelme a la alcaldía de Torreón, la ciudad se convirtió en un oasis de paz y en un bucólico remanso para vivir, para líderes de tribus morenistas de la comarca.