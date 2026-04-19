Pistacho: tradición y riqueza gourmet

Pistacho: tradición y riqueza gourmet

+ Seguir en Seguir en Google
Amanda Covarrubias
por Amanda Covarrubias

Del lujo de la antigua Persia a los suelos de Chihuahua: un recorrido por la historia del pistacho y una receta práctica para disfrutar su sabor único en casa

Vida
/ 19 abril 2026
COMPARTIR

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.

EL PISTACHO: HISTORIA DE ORIGEN Y TRAVESÍA POR EL MUNDO

El pistacho (Pistacia vera) es originario de las regiones montañosas y semiáridas de Asia Central y Occidental. Históricamente, proviene de áreas que hoy ocupan países como Irán (principal centro de origen), Turquía, Siria, Afganistán y Pakistán, donde crecía silvestre hace miles de años.

Se conoce su consumo desde hace casi 7,000 años antes de Cristo. En la antigua Persia (Irán), era considerado un manjar de lujo y símbolo de estatus, mientras que los romanos lo introdujeron a partes de Europa, como Italia, España y Grecia, alrededor del siglo I d.C., donde se pensaba que el pistacho era un manjar digno de emperadores.

Aunque su origen es asiático, hoy en día Estados Unidos —especialmente California— e Irán son los mayores productores mundiales. En su proceso de cultivo, el pistacho se adapta perfectamente a climas con veranos largos, calurosos y secos, y requiere también inviernos fríos.

$!Pistacho: tradición y riqueza gourmet

En la antigua Persia se cultivaba el árbol de pistacho hembra como parte fundamental de jardines reales. Aunque no es nativo de América, se ha extendido exitosamente a zonas como California y, en menor medida, a partes de Chile.

LLEGADA DEL PISTACHO AL SABOR DE MÉXICO

A lo largo de los siglos, el pistacho cruzó continentes y océanos, llegando a América en el siglo XIX. Su cultivo moderno se desarrolló en países con climas áridos como Estados Unidos y, más recientemente, en ciertas regiones de México.

Hoy, el árbol de pistache mexicano se ha adaptado a nuestros suelos y condiciones climáticas, abriendo paso a una producción nacional en crecimiento y cada vez más valorada por su sabor y beneficios. Chihuahua destaca como el principal generador, aportando casi la totalidad de la producción nacional en años recientes.

Las zonas con climas áridos y semiáridos de México, incluyendo regiones en Coahuila y Tamaulipas, son ideales para el cultivo de la Pistacia vera.

$!Pistacho: tradición y riqueza gourmet

Pese a ello, gran parte del pistacho comercializado en México proviene de la industria agrícola del suroeste de Estados Unidos, que se ha adaptado a condiciones de escasez de agua.

¿CÓMO DISFRUTAMOS EN MÉXICO EL PISTACHO?

El pistacho en México se disfruta principalmente como botana salada, pero ha ganado gran popularidad en repostería fina, helados y platillos gourmet.

Se consume tostado, ya sea natural o con sal, y es un ingrediente tendencia en pasteles, muffins y galletas.

* Como botana: Consumidos al natural, tostados, salados o con limón.

* Repostería: Ingrediente clave en pasteles, pays, galletas, muffins y macarons.

* Helados: El helado de pistache es muy popular en México.

* Cocina Gourmet: Se utiliza en ensaladas, como costra para carnes (pescado, pollo) y en pestos.

$!Pistacho: tradición y riqueza gourmet

RECETAS DE HOY: BARRITAS DE PISTACHO FÁCILES DE HACER

Ingredientes (8 porciones):

* 250 g de pistaches sin cáscara bajos en sal

* 3 cdas. de miel de maple o de abeja (no utilizar miel falsa de maple)

* 1 cdita. de cardamomo molido

* 100 g de chocolate amargo

Procedimiento:

* Precalentar el horno a 180°C.

* En una charola de pastel o de silicón cuadrada de 20x20 cm, integrar los pistaches, la miel y el cardamomo.

* Compactar con una miserable y hornear por 12 minutos.

* Dejar enfriar totalmente antes de desmoldar.

* Ya frío, se baña el cuadro de pistaches solo por un lado con el chocolate.

* Se deja reposar unos 10 minutos a que el chocolate se solidifique y se corta en barritas. Un postre o snack muy sencillo y delicioso.

Disfruten este sabor único como postre en su siguiente reunión. Gracias por leer el sabor. Y tú... ¿Con todo, Güerito?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Cocina
Gastronomía
Gourmet
Amanda Covarrubias

Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La bomba 76 reanudó operaciones tras labores de mantenimiento, restableciendo el suministro en el oriente de Torreón.

Reactiva SIMAS Torreón bomba 76 tras reparación; se regulariza el servicio en el oriente
Hasta ahora no hay postura oficial sobre el origen de la figura captada en las imágenes.

Captan figura corriendo en secundaria de Parras de la Fuente (video)
Dinos de Saltillo hizo valer su localía en el Estadio Jorge Castro Medina y derrotó 30-7 a Gallos de Querétaro en la Semana 2 de la LFA 2026.

¡Triunfo en casa! Dinos vencen a Gallos en la Semana 2 de la LFA 2026 en Saltillo
true

José Revueltas: La izquierda
CUARTOSCURO

Los silencios alrededor de Ebrard-Londres

¡Cuidado! Sobregiro en tarjetas puede comprometer ingresos y generar deudas difíciles de pagar.

Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito
Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases.

Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia