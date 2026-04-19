$!Pistacho: tradición y riqueza gourmet

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. EL PISTACHO: HISTORIA DE ORIGEN Y TRAVESÍA POR EL MUNDO El pistacho (Pistacia vera) es originario de las regiones montañosas y semiáridas de Asia Central y Occidental. Históricamente, proviene de áreas que hoy ocupan países como Irán (principal centro de origen), Turquía, Siria, Afganistán y Pakistán, donde crecía silvestre hace miles de años. Se conoce su consumo desde hace casi 7,000 años antes de Cristo. En la antigua Persia (Irán), era considerado un manjar de lujo y símbolo de estatus, mientras que los romanos lo introdujeron a partes de Europa, como Italia, España y Grecia, alrededor del siglo I d.C., donde se pensaba que el pistacho era un manjar digno de emperadores. Aunque su origen es asiático, hoy en día Estados Unidos —especialmente California— e Irán son los mayores productores mundiales. En su proceso de cultivo, el pistacho se adapta perfectamente a climas con veranos largos, calurosos y secos, y requiere también inviernos fríos.

En la antigua Persia se cultivaba el árbol de pistacho hembra como parte fundamental de jardines reales. Aunque no es nativo de América, se ha extendido exitosamente a zonas como California y, en menor medida, a partes de Chile. LLEGADA DEL PISTACHO AL SABOR DE MÉXICO A lo largo de los siglos, el pistacho cruzó continentes y océanos, llegando a América en el siglo XIX. Su cultivo moderno se desarrolló en países con climas áridos como Estados Unidos y, más recientemente, en ciertas regiones de México. Hoy, el árbol de pistache mexicano se ha adaptado a nuestros suelos y condiciones climáticas, abriendo paso a una producción nacional en crecimiento y cada vez más valorada por su sabor y beneficios. Chihuahua destaca como el principal generador, aportando casi la totalidad de la producción nacional en años recientes. Las zonas con climas áridos y semiáridos de México, incluyendo regiones en Coahuila y Tamaulipas, son ideales para el cultivo de la Pistacia vera.

Pese a ello, gran parte del pistacho comercializado en México proviene de la industria agrícola del suroeste de Estados Unidos, que se ha adaptado a condiciones de escasez de agua. ¿CÓMO DISFRUTAMOS EN MÉXICO EL PISTACHO? El pistacho en México se disfruta principalmente como botana salada, pero ha ganado gran popularidad en repostería fina, helados y platillos gourmet. Se consume tostado, ya sea natural o con sal, y es un ingrediente tendencia en pasteles, muffins y galletas. * Como botana: Consumidos al natural, tostados, salados o con limón. * Repostería: Ingrediente clave en pasteles, pays, galletas, muffins y macarons. * Helados: El helado de pistache es muy popular en México. * Cocina Gourmet: Se utiliza en ensaladas, como costra para carnes (pescado, pollo) y en pestos.