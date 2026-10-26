Saltillo: Motociclista de 18 años resulta con fractura expuesta; choca de frente contra tráiler

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    Saltillo: Motociclista de 18 años resulta con fractura expuesta; choca de frente contra tráiler
    Pese al violento encontronazo, Kevin Alfredo permaneció consciente; sufrió fractura expuesta de tibia y peroné. ULISES MARTÍNEZ

Presuntamente el conductor del tractocamión invadió carril, provocando el desigual impacto; huyó del lugar

Kevin Alfredo “N”, de 18 años, fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de resultar lesionado en un accidente vial sobre el bulevar Vito Alessio Robles, donde la motocicleta que conducía fue impactada por un tráiler cuyo operador se dio a la fuga.

El percance ocurrió cuando el joven circulaba de Ramos Arizpe hacia Saltillo a bordo de una motocicleta con placas de circulación 28JHJ9. Se dirigía a su domicilio después de salir del lugar de trabajo de su padre.

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De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler habría invadido el carril por el que avanzaba el motociclista, lo que provocó un choque frontal. Tras el impacto, el conductor de la unidad de dos ruedas quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

$!El frágil vehículo quedó deshecho luego de chocar contra un tráiler en el bulevar Vito Alessio Robles.
El frágil vehículo quedó deshecho luego de chocar contra un tráiler en el bulevar Vito Alessio Robles. ULISES MARTÍNEZ

Testigos señalaron que el operador del tráiler se retiró del sitio después del accidente, por lo que no permaneció en el lugar para responder por lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación de la unidad involucrada.

Personal de Bomberos de Ramos Arizpe acudió para brindar atención prehospitalaria al joven, quien se encontraba consciente, pero presentaba una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda. Debido a la lesión, se determinó su traslado al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.

$!Pese a los daños y lesiones causadosm el conductor del trractcamión se dio a la fuga.
Pese a los daños y lesiones causadosm el conductor del trractcamión se dio a la fuga. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe y de la Guardia Nacional también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades deberán dar seguimiento al caso para establecer cómo ocurrió el accidente y localizar al conductor del tráiler involucrado.

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