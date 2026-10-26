Saltillo: Motociclista de 18 años resulta con fractura expuesta; choca de frente contra tráiler

Kevin Alfredo “N”, de 18 años, fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de resultar lesionado en un accidente vial sobre el bulevar Vito Alessio Robles, donde la motocicleta que conducía fue impactada por un tráiler cuyo operador se dio a la fuga. El percance ocurrió cuando el joven circulaba de Ramos Arizpe hacia Saltillo a bordo de una motocicleta con placas de circulación 28JHJ9. Se dirigía a su domicilio después de salir del lugar de trabajo de su padre.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler habría invadido el carril por el que avanzaba el motociclista, lo que provocó un choque frontal. Tras el impacto, el conductor de la unidad de dos ruedas quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Testigos señalaron que el operador del tráiler se retiró del sitio después del accidente, por lo que no permaneció en el lugar para responder por lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación de la unidad involucrada. Personal de Bomberos de Ramos Arizpe acudió para brindar atención prehospitalaria al joven, quien se encontraba consciente, pero presentaba una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda. Debido a la lesión, se determinó su traslado al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.