Cae motociclista tras frenar ante un bordo y se lesiona, en Saltillo

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    Cae motociclista tras frenar ante un bordo y se lesiona, en Saltillo
    La motociclista presuntamente frenó de manera repentina al encontrarse con un bordo y terminó sobre el pavimento. ULISES MARTÍNEZ

Perla Virginia circulaba por la calle Pirul cuando ocurrió el percance en su cruce con Naranjo; tras ser valorada por paramédicos, decidió permanecer en el sitio

Perla Virginia ¨N¨, de 42 años, recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja luego de sufrir un accidente en motocicleta sobre la calle Pirul, en el cruce con Naranjo, en la colonia Del Valle, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba con dirección al bulevar Luis Echeverría Álvarez cuando se encontró con un bordo que se encuentra en el lugar, al cual no vio y ante el que no alcanzó a frenar correctamente.

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Presuntamente, al no advertir la presencia de esta estructura, frenó de manera repentina, lo que provocó que la motocicleta derrapara y ella terminara sobre el pavimento.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Perla Virginia ¨N¨ de 42 años, tras el accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Perla Virginia ¨N¨ de 42 años, tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Testigos señalaron que una camioneta que circulaba detrás de la motociclista logró detenerse a tiempo, por lo que no se reportó un segundo accidente relacionado con estos hechos.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a Perla Virginia a bordo de una ambulancia para determinar la gravedad de sus lesiones y establecer si era necesario trasladarla a un hospital.

$!La mujer fue valorada por socorristas a bordo de una ambulancia, pero decidió no ser trasladada a un hospital.
La mujer fue valorada por socorristas a bordo de una ambulancia, pero decidió no ser trasladada a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, después de permanecer varios minutos en la unidad de emergencia, la mujer decidió quedarse en el lugar del accidente, por lo que no se concretó un traslado hospitalario.

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