Cae motociclista tras frenar ante un bordo y se lesiona, en Saltillo
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Perla Virginia circulaba por la calle Pirul cuando ocurrió el percance en su cruce con Naranjo; tras ser valorada por paramédicos, decidió permanecer en el sitio
Perla Virginia ¨N¨, de 42 años, recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja luego de sufrir un accidente en motocicleta sobre la calle Pirul, en el cruce con Naranjo, en la colonia Del Valle, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba con dirección al bulevar Luis Echeverría Álvarez cuando se encontró con un bordo que se encuentra en el lugar, al cual no vio y ante el que no alcanzó a frenar correctamente.
Presuntamente, al no advertir la presencia de esta estructura, frenó de manera repentina, lo que provocó que la motocicleta derrapara y ella terminara sobre el pavimento.
Testigos señalaron que una camioneta que circulaba detrás de la motociclista logró detenerse a tiempo, por lo que no se reportó un segundo accidente relacionado con estos hechos.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a Perla Virginia a bordo de una ambulancia para determinar la gravedad de sus lesiones y establecer si era necesario trasladarla a un hospital.
Sin embargo, después de permanecer varios minutos en la unidad de emergencia, la mujer decidió quedarse en el lugar del accidente, por lo que no se concretó un traslado hospitalario.