Cae motociclista tras frenar ante un bordo y se lesiona, en Saltillo

Perla Virginia ¨N¨, de 42 años, recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja luego de sufrir un accidente en motocicleta sobre la calle Pirul, en el cruce con Naranjo, en la colonia Del Valle, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba con dirección al bulevar Luis Echeverría Álvarez cuando se encontró con un bordo que se encuentra en el lugar, al cual no vio y ante el que no alcanzó a frenar correctamente.