Se desprende remolque y provoca volcadura en Emilio Arizpe, Saltillo

Una camioneta con remolque terminó volcada la mañana de este martes sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al bajar el puente de Lomas de Lourdes, antes de llegar a Valle Dorado, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del hecho, el accidente ocurrió cuando el peso del remolque provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, lo que derivó en la volcadura sobre el camellón central.

Sin embargo, el conductor de la camioneta Peugeot Rifter señaló que un automóvil le cerró el paso, lo que ocasionó que perdiera el control. Tras el percance, el remolque se desprendió y avanzó varios metros sobre los carriles contrarios.