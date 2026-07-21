Se desprende remolque y provoca volcadura en Emilio Arizpe, Saltillo

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    Se desprende remolque y provoca volcadura en Emilio Arizpe, Saltillo
    El remolque se desprendió de la camioneta y terminó varios metros adelante, sobre los carriles contrarios del bulevar Emilio Arizpe de la Maza. ULISES MARTÍNEZ

El conductor aseguró que otro vehículo le cerró el paso; no hubo personas lesionadas

Una camioneta con remolque terminó volcada la mañana de este martes sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al bajar el puente de Lomas de Lourdes, antes de llegar a Valle Dorado, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del hecho, el accidente ocurrió cuando el peso del remolque provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, lo que derivó en la volcadura sobre el camellón central.

Sin embargo, el conductor de la camioneta Peugeot Rifter señaló que un automóvil le cerró el paso, lo que ocasionó que perdiera el control. Tras el percance, el remolque se desprendió y avanzó varios metros sobre los carriles contrarios.

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Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, mientras el conductor permaneció en el lugar en espera de la aseguradora para realizar los trámites correspondientes.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas. Únicamente se reportaron daños materiales en la camioneta y el remolque, el cual terminó sobre la vialidad contraria sin provocar otro accidente.

$!Después del percance, la unidad fue retirada con apoyo de una grúa para liberar la circulación en la zona.
Después del percance, la unidad fue retirada con apoyo de una grúa para liberar la circulación en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Las labores se prolongaron hasta que se realizaron las maniobras para retirar las unidades involucradas y restablecer por completo la circulación en ese tramo del bulevar.

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