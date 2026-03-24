Saltillo: Motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta en la Central de Abastos

A pesar del poco espacio disponible, el conductor de una camioneta intentó salir a toda velocidad de un cajón de estacionamiento en la Central de Abastos Benito Juárez, lo que provocó que lesionara a un motociclista que circulaba por el lugar con su compañero de trabajo, causándole una laceración en la pierna derecha.

El accidente ocurrió en uno de los pasillos de circulación de autos de la central, en la salida hacia El Sarape, donde transitaban en motocicleta dos jóvenes trabajadores de la empresa Mayco: José Guadalupe Cedillo Cruz, de 26 años, quien iba como acompañante, y Jesús Antonio Ramos Alvarado, de 23 años, quien conducía la motocicleta.