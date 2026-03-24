Saltillo: Motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta en la Central de Abastos
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El conductor de una camioneta Ford F-150 intentó salir rápidamente de un cajón de estacionamiento
A pesar del poco espacio disponible, el conductor de una camioneta intentó salir a toda velocidad de un cajón de estacionamiento en la Central de Abastos Benito Juárez, lo que provocó que lesionara a un motociclista que circulaba por el lugar con su compañero de trabajo, causándole una laceración en la pierna derecha.
El accidente ocurrió en uno de los pasillos de circulación de autos de la central, en la salida hacia El Sarape, donde transitaban en motocicleta dos jóvenes trabajadores de la empresa Mayco: José Guadalupe Cedillo Cruz, de 26 años, quien iba como acompañante, y Jesús Antonio Ramos Alvarado, de 23 años, quien conducía la motocicleta.
Según los reportes, ambos circulaban por el pasillo cuando la camioneta Ford F-150, conducida por Gerardo Sánchez Hernán, de 32 años, salió de una de las naves de venta a gran velocidad. El conductor no alcanzó a frenar y colisionó con la motocicleta. El impacto provocó que Jesús Antonio sufriera una laceración en la pierna derecha, a la altura de la pantorrilla, al pasar por la defensa del vehículo.
Testigos detuvieron al conductor de la camioneta hasta la llegada del personal de la Policía Municipal, que procedió a su detención. Mientras tanto, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los jóvenes, valorando y realizando curaciones al lesionado.
Debido a la gravedad de la lesión, Jesús Antonio fue trasladado a una clínica particular, mientras que la aseguradora del vehículo se hizo cargo de los trámites correspondientes para cubrir los daños de la motocicleta y los gastos médicos de los lesionados.