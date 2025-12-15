Saltillo: Motociclista resulta lesionado tras choque y es víctima de robo

/ 15 diciembre 2025
    Además de arrollado fue robado por algunos de los testigos FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió la mañana del lunes, alrededor de las 11:40 horas

Un motociclista resultó lesionado y fue víctima del robo de sus pertenencias la mañana de este lunes, luego de ser atropellado por un automóvil en calles de la colonia Prados de San José, tras un cruce sin la debida precaución por parte de una conductora.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas en la intersección de las calles Santa Rita y De la Huasteca, donde un vehículo Mitsubishi Galant no respetó el señalamiento de alto e impactó a una motocicleta que circulaba con preferencia de paso.

De acuerdo con la versión de la automovilista, se detuvo momentáneamente para verificar el tránsito; sin embargo, no se percató de la presencia de Luciano Daniel Contreras Robledo, de 18 años de edad, quien conducía una motocicleta Vento 190.

Tras el impacto, la motocicleta se proyectó contra el cofre del automóvil, provocando que el joven cayera al pavimento y se golpeara. Vecinos del sector acudieron de inmediato para auxiliarlo al verlo tendido en el suelo.

El choque se registró en el cruce de las calles Santa Rita y De la Huasteca. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

No obstante, se informó que entre las personas que se acercaron al lugar hubo quienes aprovecharon la situación para despojar al motociclista de su teléfono celular y otras pertenencias.

Paramédicos de una ambulancia privada arribaron al sitio para valorar al lesionado, determinando que no era necesario su traslado urgente a un hospital. Posteriormente, elementos de la Policía de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y dialogaron con las partes involucradas para llegar a un acuerdo y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.

