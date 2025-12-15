Saltillo: Motociclista resulta lesionado tras choque y es víctima de robo

Un motociclista resultó lesionado y fue víctima del robo de sus pertenencias la mañana de este lunes, luego de ser atropellado por un automóvil en calles de la colonia Prados de San José, tras un cruce sin la debida precaución por parte de una conductora.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas en la intersección de las calles Santa Rita y De la Huasteca, donde un vehículo Mitsubishi Galant no respetó el señalamiento de alto e impactó a una motocicleta que circulaba con preferencia de paso.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo amplía canales de comunicación directa con la Comisaría de Seguridad

De acuerdo con la versión de la automovilista, se detuvo momentáneamente para verificar el tránsito; sin embargo, no se percató de la presencia de Luciano Daniel Contreras Robledo, de 18 años de edad, quien conducía una motocicleta Vento 190.

Tras el impacto, la motocicleta se proyectó contra el cofre del automóvil, provocando que el joven cayera al pavimento y se golpeara. Vecinos del sector acudieron de inmediato para auxiliarlo al verlo tendido en el suelo.