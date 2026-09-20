Se pasa luz roja y provoca aparatoso accidente en la Saltillo 2000

El conductor de un vehículo Chrysler ocasionó un aparatoso percance vehicular, en el que una mujer resultó prensada, luego de presuntamente pasarse un semáforo en rojo sobre calles de la colonia Saltillo 2000. Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el hombre, identificado como Jesús Alberto, de 36 años de edad, conducía a bordo de un automóvil Chrysler 300 sobre el bulevar Ingeniero Javier García Villarreal, con dirección de sur a norte.

Sobre la intersección con la calle Hércules, presuntamente se pasó la luz roja del semáforo, lo que ocasionó que le quitara el derecho de paso al conductor de un vehículo Chevy, quien contaba con la luz verde cuando giraba de norte hacia oriente. Tras el impacto, el vehículo compacto salió proyectado contra la jardinera de una farmacia, mientras que el automóvil señalado como responsable terminó impactándose contra la base del semáforo.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, siendo elementos de la Policía Municipal los primeros respondientes, quienes se entrevistaron con los involucrados para conocer lo sucedido. El conductor afectado, identificado como Enrique Javier, de 23 años, manifestó un fuerte dolor en el pecho, mientras que su hermana, quien viajaba como copiloto, quedó prensada dentro de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja, en compañía de su cuerpo de rescate, acudieron al lugar para iniciar los trabajos de extracción, utilizando las denominadas quijadas de la vida para lograr sacar a la joven, identificada como Denisse Lucero, de 17 años. Ambos tripulantes fueron trasladados a un nosocomio para recibir atención médica. La joven fue llevada al Hospital General, mientras que el conductor fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizaron la detención del señalado como responsable, quien, de acuerdo con los primeros reportes, presentaba aliento alcohólico, además de haber resultado lesionado tras el accidente. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados hacia un corralón. Debido a que los familiares del detenido se negaron a aceptar la responsabilidad por los hechos, el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.