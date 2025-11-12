Saltillo: motociclista resulta lesionado tras ser impactado por camioneta; ambos alegan tener vía libre

Un motociclista fue trasladado a un hospital la mañana de este miércoles, luego de resultar lesionado en un accidente registrado en la colonia Las Brisas, al norte de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando Abraham “N”circulaba por el bulevar Isidro López Zertuche a bordo de una motocicleta y se disponía a girar para tomar la calle Zincamex.

