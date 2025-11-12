Saltillo: motociclista resulta lesionado tras ser impactado por camioneta; ambos alegan tener vía libre
El choque entre una motocicleta y una camioneta en la colonia Las Brisas dejó un lesionado y terminó con el conductor del vehículo detenido mientras se deslindan responsabilidades
Un motociclista fue trasladado a un hospital la mañana de este miércoles, luego de resultar lesionado en un accidente registrado en la colonia Las Brisas, al norte de Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando Abraham “N”circulaba por el bulevar Isidro López Zertuche a bordo de una motocicleta y se disponía a girar para tomar la calle Zincamex.
Al incorporarse hacia el oriente por dicha avenida, la motocicleta fue impactada por una camioneta Nissan Frontier que transitaba en dirección a Ramos Arizpe, conducida por Ricardo “N” de 34 años.
El motociclista sufrió múltiples golpes y fue auxiliado por compañeros de trabajo que lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
Agentes de Tránsito detuvieron al conductor de la camioneta y lo remitieron al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones, ya que ambos implicados afirmaron que el otro se había pasado el semáforo en rojo.