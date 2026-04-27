Saltillo: motociclista sufre fractura tras ser arrollado; responsable huye del lugar

Luego de provocar un fuerte accidente contra un motociclista durante la madrugada de este lunes en la colonia Las Isabeles, al sur de Saltillo, el conductor responsable se dio a la fuga, dejando al lesionado abandonado sobre la vialidad. El percance ocurrió minutos después de la medianoche, cuando el motociclista circulaba sobre la calle Isabel de Parma y, al llegar al cruce con la calle Isabel de Hungría, fue embestido por una camioneta color blanco, cuyo conductor lo proyectó varios metros hasta quedar debajo de un vehículo que se encontraba estacionado.

Tras el impacto, el automovilista señalado como responsable huyó del lugar, mientras que el motociclista permaneció tendido sobre la carpeta asfáltica con una fractura en la pierna derecha. Vecinos que escucharon los gritos del lesionado salieron de sus domicilios para auxiliarlo y lo trasladaron a un área segura en una plaza cercana, donde solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente, seguidos por paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al herido al Hospital Universitario, donde fue reportado fuera de peligro. Finalmente, los efectivos indicaron a los familiares cómo interponer una denuncia ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para abrir una carpeta de investigación y dar con el responsable, a fin de que responda por los daños ocasionados, además de las lesiones provocadas.