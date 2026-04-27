Aparatoso choque contra camión deja dos heridos graves en la Saltillo–Torreón

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Aparatoso choque contra camión deja dos heridos graves en la Saltillo–Torreón
    Los lesionados fueron trasladados de urgencia a la Clínica 2 del IMSS, donde permanecen bajo observación médica con pronóstico reservado. MARTÍN ROJAS

Los lesionados quedaron prensados entre los metales del vehículo tras un choque por alcance contra un camión de carga, lo que requirió la intervención de bomberos para su rescate

Dos personas resultaron gravemente lesionadas tras verse involucradas en un fuerte accidente automovilístico registrado la noche de ayer domingo sobre la carretera libre Saltillo–Torreón, por lo que fueron trasladadas de urgencia a la Clínica 2 del IMSS.

El percance ocurrió minutos después de las 22:00 horas, cuando los afectados circulaban con dirección a la capital a bordo de un Nissan Tsuru color blanco. Fue a la altura del ejido La Parcela donde, presuntamente, el sedán se impactó por alcance contra un camión de tres y media toneladas.

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Debido a la fuerza del choque, los ocupantes del automóvil quedaron prensados entre los retorcidos metales, lo que obligó a la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para liberarlos y, posteriormente, trasladarlos de emergencia al hospital.

Hasta el momento, el estado de salud de ambos lesionados se reporta como delicado y con pronóstico reservado, mientras permanecen bajo observación médica en espera de su evolución en las próximas horas.

Al sitio acudieron agentes de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del accidente y coordinar el abanderamiento del área, con cierre parcial de la circulación mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

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