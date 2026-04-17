Sale conductor del camino, derriba malla y queda volcado al oriente de Saltillo

Una aparatosa volcadura se registró sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra, luego de que un automóvil de la marca Volkswagen, que circulaba de oriente a poniente, perdiera el control y terminara fuera de la carpeta asfáltica, en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 06:00 horas, cuando el conductor responsable brincó el camellón central y se proyectó hacia la lateral, maniobra que ocasionó que la unidad se volcara tras impactarse contra una malla ciclónica, la cual resultó parcialmente derribada debido a la fuerza del impacto.

Tras el accidente, se informó que los ocupantes presuntamente se encontraban en estado de ebriedad, lo que habría influido en la pérdida de control del automóvil. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas con lesiones de gravedad en el lugar, siendo innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica. Minutos más tarde, amigos y familiares de los involucrados arribaron al sitio con la intención de retirarlos antes de que las autoridades tomaran conocimiento del accidente. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Finalmente, las autoridades procedieron a coordinar el retiro del vehículo siniestrado, además de evaluar los daños ocasionados a la infraestructura, consignando el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.