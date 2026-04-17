Sale conductor del camino, derriba malla y queda volcado al oriente de Saltillo

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Sale conductor del camino, derriba malla y queda volcado al oriente de Saltillo
    La unidad siniestrada quedó recostada tras impactarse contra una malla ciclónica, la cual resultó parcialmente derribada debido a la fuerza del golpe, generando daños materiales en la infraestructura del lugar. MARTÍN ROJAS

Familiares y conocidos de los involucrados llegaron al sitio tras el accidente, presuntamente con la intención de retirarlos antes de la llegada de las autoridades

Una aparatosa volcadura se registró sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra, luego de que un automóvil de la marca Volkswagen, que circulaba de oriente a poniente, perdiera el control y terminara fuera de la carpeta asfáltica, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 06:00 horas, cuando el conductor responsable brincó el camellón central y se proyectó hacia la lateral, maniobra que ocasionó que la unidad se volcara tras impactarse contra una malla ciclónica, la cual resultó parcialmente derribada debido a la fuerza del impacto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-impacta-contra-arbol-y-abandona-la-unidad-en-saltillo-LK20086519
$!A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos en el sitio de la volcadura.
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos en el sitio de la volcadura. MARTÍN ROJAS

Tras el accidente, se informó que los ocupantes presuntamente se encontraban en estado de ebriedad, lo que habría influido en la pérdida de control del automóvil.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas con lesiones de gravedad en el lugar, siendo innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

Minutos más tarde, amigos y familiares de los involucrados arribaron al sitio con la intención de retirarlos antes de que las autoridades tomaran conocimiento del accidente.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

$!El percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando el vehículo que circulaba de oriente a poniente salió de control, se subió al camellón central y terminó volcado en la lateral del bulevar.
El percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando el vehículo que circulaba de oriente a poniente salió de control, se subió al camellón central y terminó volcado en la lateral del bulevar. MARTÍN ROJAS

Finalmente, las autoridades procedieron a coordinar el retiro del vehículo siniestrado, además de evaluar los daños ocasionados a la infraestructura, consignando el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

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