Derriba a motociclista tras corte de circulación y lo manda al hospital en Saltillo

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Saltillo
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    Derriba a motociclista tras corte de circulación y lo manda al hospital en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio del percance para brindar atención médica al conductor de la motocicleta, quien permanecía sobre la carpeta asfáltica tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores de abanderamiento en la zona del percance para agilizar la circulación vehicular

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente registrado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura del cruce con María del Socorro, durante la mañana de este martes, en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades que tomaron conocimiento del percance, Pedro ¨N¨, de 69 años, conducía un vehículo Chevrolet Aveo sobre la lateral del bulevar Isidro López Zertuche, cuando intentó incorporarse a los carriles centrales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-incorpora-sin-precaucion-y-provoca-choque-con-ruta-periferico-no-hay-lesionados-LA20641758
$!Elementos de Tránsito Municipal y aseguradoras trabajaron en el lugar del percance para tomar conocimiento de los hechos y avanzar en el proceso de deslinde de responsabilidades.
Elementos de Tránsito Municipal y aseguradoras trabajaron en el lugar del percance para tomar conocimiento de los hechos y avanzar en el proceso de deslinde de responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Al realizar la maniobra para dirigirse hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza, el conductor no habría observado la presencia de una motocicleta que circulaba por los carriles centrales con dirección a Ramos Arizpe.

La motocicleta era conducida por Juan Roberto ¨N¨, de 50 años, quien terminó impactándose contra el automóvil luego de que este le quitara el derecho de paso, cayendo al pavimento y resultando lesionado, por lo que testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

$!El motociclista, identificado como Juan Roberto, fue trasladado a la Clínica 70 del IMSS para su valoración médica tras resultar lesionado en el accidente.
El motociclista, identificado como Juan Roberto, fue trasladado a la Clínica 70 del IMSS para su valoración médica tras resultar lesionado en el accidente. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista quedó tendido sobre la carpeta asfáltica y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlo a la Clínica 70 del IMSS para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, mientras las aseguradoras de ambos conductores iniciaban los procedimientos para tratar de llegar a un acuerdo.

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