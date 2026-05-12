Derriba a motociclista tras corte de circulación y lo manda al hospital en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente registrado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura del cruce con María del Socorro, durante la mañana de este martes, en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades que tomaron conocimiento del percance, Pedro ¨N¨, de 69 años, conducía un vehículo Chevrolet Aveo sobre la lateral del bulevar Isidro López Zertuche, cuando intentó incorporarse a los carriles centrales.

Al realizar la maniobra para dirigirse hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza, el conductor no habría observado la presencia de una motocicleta que circulaba por los carriles centrales con dirección a Ramos Arizpe. La motocicleta era conducida por Juan Roberto ¨N¨, de 50 años, quien terminó impactándose contra el automóvil luego de que este le quitara el derecho de paso, cayendo al pavimento y resultando lesionado, por lo que testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

El motociclista quedó tendido sobre la carpeta asfáltica y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlo a la Clínica 70 del IMSS para su valoración médica. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, mientras las aseguradoras de ambos conductores iniciaban los procedimientos para tratar de llegar a un acuerdo.