Saltillo: Muere en la Cruz Roja mujer que se encontraba en situación de calle

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    Saltillo: Muere en la Cruz Roja mujer que se encontraba en situación de calle
    El cuerpo fue llevado al Semefo. ULISES MARTÍNEZ

Permanecía bajo atención médica desde el sábado, debido a complicaciones de salud

Una mujer de 38 años, quien se encontraba en situación de calle, falleció este lunes en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde permanecía bajo atención médica desde el pasado sábado.

La mujer, quien dijo llamarse Hortencia Dariela, fue atendida por personal médico luego de presentar complicaciones relacionadas con un linfoma metastásico, padecimiento que, de acuerdo con los primeros reportes, no recibía tratamiento.

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Durante dos días, los médicos brindaron atención a la mujer; sin embargo, su estado de salud se agravó y la mañana de este lunes se confirmó su fallecimiento.

$!Personal médico le brindó atención durante dos días, pero su estado de salud se agravó.
Personal médico le brindó atención durante dos días, pero su estado de salud se agravó. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los reportes, el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia. Debido a sus antecedentes médicos, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia correspondiente para determinar con precisión la causa de muerte.

Las autoridades activaron además el protocolo de búsqueda de familiares, con el propósito de establecer la identidad de la mujer y localizar a personas que pudieran hacerse cargo del cuerpo.

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