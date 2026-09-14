Saltillo: Muere en la Cruz Roja mujer que se encontraba en situación de calle

Una mujer de 38 años, quien se encontraba en situación de calle, falleció este lunes en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde permanecía bajo atención médica desde el pasado sábado.

La mujer, quien dijo llamarse Hortencia Dariela, fue atendida por personal médico luego de presentar complicaciones relacionadas con un linfoma metastásico, padecimiento que, de acuerdo con los primeros reportes, no recibía tratamiento.