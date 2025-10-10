Se presenta ante juez presunto homicida tras fatal accidente en el libramiento OFT

Saltillo
/ 10 octubre 2025
    Se presenta ante juez presunto homicida tras fatal accidente en el libramiento OFT
    Lugar del accidente en el libramiento Óscar Flores Tapia donde perdió la vida un joven. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Un joven perdió la vida y tres personas resultaron heridas luego de un choque entre camioneta y pipa en febrero del presente año

Ante un juez del sistema penal acusatorio se presentó Isidro ¨N¨, señalado como presunto responsable de causar la muerte de un joven y de lesionar a tres personas en un accidente ocurrido en el libramiento Óscar Flores Tapia.

La autoridad judicial formuló imputación por los delitos de homicidio, lesiones graves y daños por culpa, dentro de la causa penal 0989/2025.

$!La defensa de Isidro ¨N¨ señaló inconsistencias en el informe del accidente.
La defensa de Isidro ¨N¨ señaló inconsistencias en el informe del accidente. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

A solicitud de su defensa, el imputado se negó a declarar sobre los hechos ocurridos el 1 de febrero del presente año, en el kilómetro 4.2 del libramiento mencionado.

Según el expediente, Isidro ¨N¨ conducía un camión pipa marca Freightliner, propiedad de la empresa Ranzert, en dirección de Arteaga a Ramos Arizpe, Coahuila.

$!El personal del Ministerio Público recabó evidencias en el sitio del percance.
El personal del Ministerio Público recabó evidencias en el sitio del percance. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El informe indica que, al intentar regresar al carril contrario, el conductor invadió el carril izquierdo, obstruyendo el paso a una camioneta Chevrolet Silverado color roja. El conductor de la camioneta, identificado como Abel ¨N¨, de 22 años, perdió la vida.

Sus acompañantes, Mario Antonio ¨N¨, de 18 años; Marcelino ¨N¨, de 47; y Gabriel ¨N¨, de 18, resultaron lesionados. Tras el impacto, la camioneta cruzó los carriles contrarios y avanzó aproximadamente 500 metros, hasta chocar contra la reja del parque industrial Aeropuerto.

El Ministerio Público señaló que el conductor del camión se retiró del lugar sin auxiliar a los lesionados.

$!La jueza Anayansin Adame Olmedo determinó la vinculación a proceso del imputado.
La jueza Anayansin Adame Olmedo determinó la vinculación a proceso del imputado. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La defensa del imputado rechazó esta versión y señaló inconsistencias en el informe, entre ellas la fecha del accidente, registrada como 2024. También argumentó que su cliente no huyó y que fue atendido en una clínica tras el percance.

La jueza Anayansin Adame Olmedo consideró que el error en la fecha no afecta la existencia del hecho ni la responsabilidad que se investiga. Determinó la vinculación a proceso de Isidro ¨N¨, sin imponer prisión preventiva, al haber comparecido de manera voluntaria.

El Ministerio Público solicitó un plazo de dos meses para concluir la investigación.

