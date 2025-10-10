Se presenta ante juez presunto homicida tras fatal accidente en el libramiento OFT

Ante un juez del sistema penal acusatorio se presentó Isidro ¨N¨, señalado como presunto responsable de causar la muerte de un joven y de lesionar a tres personas en un accidente ocurrido en el libramiento Óscar Flores Tapia. La autoridad judicial formuló imputación por los delitos de homicidio, lesiones graves y daños por culpa, dentro de la causa penal 0989/2025. TE PUEDE INTERESAR: Cuatro años de cárcel para hombre tras aseguramiento de metanfetamina en Monterrey-Saltillo

A solicitud de su defensa, el imputado se negó a declarar sobre los hechos ocurridos el 1 de febrero del presente año, en el kilómetro 4.2 del libramiento mencionado. Según el expediente, Isidro ¨N¨ conducía un camión pipa marca Freightliner, propiedad de la empresa Ranzert, en dirección de Arteaga a Ramos Arizpe, Coahuila.

El informe indica que, al intentar regresar al carril contrario, el conductor invadió el carril izquierdo, obstruyendo el paso a una camioneta Chevrolet Silverado color roja. El conductor de la camioneta, identificado como Abel ¨N¨, de 22 años, perdió la vida. Sus acompañantes, Mario Antonio ¨N¨, de 18 años; Marcelino ¨N¨, de 47; y Gabriel ¨N¨, de 18, resultaron lesionados. Tras el impacto, la camioneta cruzó los carriles contrarios y avanzó aproximadamente 500 metros, hasta chocar contra la reja del parque industrial Aeropuerto. El Ministerio Público señaló que el conductor del camión se retiró del lugar sin auxiliar a los lesionados.