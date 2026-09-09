Saltillo: muere joven tras ingerir thinner; investigan posible suicidio

El fallecimiento fue confirmado alrededor de las 11:00 horas del 9 de septiembre por personal médico del hospital. De acuerdo con el reporte, el paciente había ingresado al área de Cuidados Intensivos el martes 8 con un pronóstico grave y, debido a su estado de salud, requirió soporte multiorgánico.

Un joven de 23 años, identificado como Fabián Arturo Rodríguez, perdió la vida este miércoles en el área de Cuidados Intensivos de la Clínica 2 del IMSS, luego de permanecer hospitalizado tras ingerir thinner en un domicilio de la colonia Mirasierra, en Saltillo .

Los hechos que derivaron en su hospitalización ocurrieron alrededor de las 02:00 horas del pasado 5 de septiembre, en un domicilio de la colonia Mirasierra. Carolina Anaya, pareja del joven, relató a las autoridades que Fabián había consumido vino y posteriormente presentó vómito y dolor abdominal.

Según su declaración, ante el malestar habría ingerido una cantidad no determinada de thinner y posteriormente manifestó intenciones de quitarse la vida. La mujer también señaló que el joven atravesaba por un cuadro de depresión que, de acuerdo con su testimonio, no había recibido atención.

Fabián fue llevado inicialmente a las instalaciones de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció intubado en el área de terapia intensiva. Su evolución clínica fue complicada hasta que este miércoles el personal médico confirmó su fallecimiento.

Tras el deceso, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para tomar conocimiento de los hechos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte.