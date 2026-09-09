Fallece migrante hondureño en la explanada del Hospital General de Saltillo

Un hombre de 44 años, de origen hondureño y quien padecía complicaciones de diabetes, fue localizado sin vida la mañana de este miércoles en la explanada del Hospital General de Saltillo, hasta donde se movilizaron autoridades para tomar conocimiento de los hechos. El fallecido fue identificado como Marlon Alexander Sagastumi Pineda, quien recibía atención médica en el nosocomio debido a las complicaciones de su enfermedad. De acuerdo con información recabada en el lugar, en los últimos meses había sido atendido en diversas ocasiones y permanecía bajo tratamiento.

Personas allegadas al hospital señalaron que Marlon solía permanecer en el exterior del inmueble, donde pasaba las noches y descansaba, luego de salir del nosocomio pese a las indicaciones para permanecer bajo atención médica. Según los antecedentes proporcionados, en algunas ocasiones había protagonizado incidentes con personal médico, de limpieza y autoridades del hospital, debido a su comportamiento agresivo.

PASABA LAS NOCHES EN EL EXTERIOR DEL HOSPITAL El hombre había perdido ambas piernas como consecuencia de las complicaciones derivadas de la diabetes, condición que había deteriorado considerablemente su estado de salud. La mañana de este miércoles, personas que se encontraban en la explanada del Hospital General se percataron de que Marlon se encontraba inmóvil, por lo que solicitaron apoyo y se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras notificarse el fallecimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso. El área fue asegurada mientras peritos recabaron indicios y documentaron el lugar, además de realizar el levantamiento de algunas pertenencias del fallecido. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.