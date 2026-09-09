Fallece migrante hondureño en la explanada del Hospital General de Saltillo

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    Fallece migrante hondureño en la explanada del Hospital General de Saltillo
    Marlon Alexander Sagastumi Pineda, de 44 años, fue localizado sin vida en la explanada del Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

Un hombre fue localizado sin vida afuera del Hospital General, donde recibía atención médica por complicaciones derivadas de la diabetes

Un hombre de 44 años, de origen hondureño y quien padecía complicaciones de diabetes, fue localizado sin vida la mañana de este miércoles en la explanada del Hospital General de Saltillo, hasta donde se movilizaron autoridades para tomar conocimiento de los hechos.

El fallecido fue identificado como Marlon Alexander Sagastumi Pineda, quien recibía atención médica en el nosocomio debido a las complicaciones de su enfermedad. De acuerdo con información recabada en el lugar, en los últimos meses había sido atendido en diversas ocasiones y permanecía bajo tratamiento.

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$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para realizar las diligencias tras el fallecimiento.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para realizar las diligencias tras el fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

Personas allegadas al hospital señalaron que Marlon solía permanecer en el exterior del inmueble, donde pasaba las noches y descansaba, luego de salir del nosocomio pese a las indicaciones para permanecer bajo atención médica.

Según los antecedentes proporcionados, en algunas ocasiones había protagonizado incidentes con personal médico, de limpieza y autoridades del hospital, debido a su comportamiento agresivo.

$!El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se determinará mediante la necropsia la causa de muerte.
El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se determinará mediante la necropsia la causa de muerte. ULISES MARTÍNEZ

PASABA LAS NOCHES EN EL EXTERIOR DEL HOSPITAL

El hombre había perdido ambas piernas como consecuencia de las complicaciones derivadas de la diabetes, condición que había deteriorado considerablemente su estado de salud.

La mañana de este miércoles, personas que se encontraban en la explanada del Hospital General se percataron de que Marlon se encontraba inmóvil, por lo que solicitaron apoyo y se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

$!El hombre teniía complicaciones de diabetes y muere en explanada del Hospital General.
El hombre teniía complicaciones de diabetes y muere en explanada del Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

Tras notificarse el fallecimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

El área fue asegurada mientras peritos recabaron indicios y documentaron el lugar, además de realizar el levantamiento de algunas pertenencias del fallecido.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

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