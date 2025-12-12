Saltillo: muere menor que fue arrollado junto a su madre en el periférico LEA; ella continúa hospitalizada

Saltillo
/ 12 diciembre 2025
    Saltillo: muere menor que fue arrollado junto a su madre en el periférico LEA; ella continúa hospitalizada
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron de inmediato a madre e hijo tras el atropellamiento en el periférico. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La conductora del taxi quedó a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal ante la presencia de un puente peatonal en la zona del accidente

Alonso, menor de 15 años que fue arrollado junto con su madre la mañana de este jueves en el periférico Luis Echeverría Álvarez, perdió la vida durante la madrugada de este viernes, en Saltillo.

Debido a las lesiones que presentaba, su estado de salud se complicó y fue declarado sin vida minutos después de las 4:00 horas, mientras que su madre aún se encuentra hospitalizada en la Clínica Uno del IMSS.

TE PUEDE INTERESAR: Auto se incrusta debajo de transporte de personal, en Saltillo

El taxi involucrado quedó asegurado en la zona mientras se realizaban las diligencias iniciales del accidente.
El taxi involucrado quedó asegurado en la zona mientras se realizaban las diligencias iniciales del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente ocurrió minutos antes de las 7:00 horas del jueves, cuando el menor era acompañado por su madre rumbo a la escuela y ambos cruzaron el periférico desde la colonia Lázaro Cárdenas hacia la colonia Buenos Aires.

Los dos fueron embestidos por un taxi, conducido por Yuliana Lizbeth ¨N¨, de 33 años, quien circulaba por la vialidad en dirección a Antonio Narro.

La operadora del vehículo de alquiler señaló que no vio a los peatones cuando cruzaban la avenida, por lo que ocurrió el impacto que los proyectó hacia el pavimento, donde quedaron lesionados.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron en dos unidades de emergencia para brindar los primeros auxilios y trasladaron a ambos a la Clínica Uno del IMSS, donde el menor falleció este viernes.

La vialidad permaneció parcialmente afectada mientras se recababan indicios del hecho ocurrido en la mañana del jueves.
La vialidad permaneció parcialmente afectada mientras se recababan indicios del hecho ocurrido en la mañana del jueves. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes, llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa exacta de la muerte.

La conductora fue detenida en el lugar y será en las próximas horas cuando se determine su situación legal y se deslinden responsabilidades, pues cerca de la zona se encuentra un puente peatonal.

