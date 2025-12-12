Saltillo: muere menor que fue arrollado junto a su madre en el periférico LEA; ella continúa hospitalizada

Alonso, menor de 15 años que fue arrollado junto con su madre la mañana de este jueves en el periférico Luis Echeverría Álvarez, perdió la vida durante la madrugada de este viernes, en Saltillo. Debido a las lesiones que presentaba, su estado de salud se complicó y fue declarado sin vida minutos después de las 4:00 horas, mientras que su madre aún se encuentra hospitalizada en la Clínica Uno del IMSS. TE PUEDE INTERESAR: Auto se incrusta debajo de transporte de personal, en Saltillo

El accidente ocurrió minutos antes de las 7:00 horas del jueves, cuando el menor era acompañado por su madre rumbo a la escuela y ambos cruzaron el periférico desde la colonia Lázaro Cárdenas hacia la colonia Buenos Aires. Los dos fueron embestidos por un taxi, conducido por Yuliana Lizbeth ¨N¨, de 33 años, quien circulaba por la vialidad en dirección a Antonio Narro. La operadora del vehículo de alquiler señaló que no vio a los peatones cuando cruzaban la avenida, por lo que ocurrió el impacto que los proyectó hacia el pavimento, donde quedaron lesionados. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron en dos unidades de emergencia para brindar los primeros auxilios y trasladaron a ambos a la Clínica Uno del IMSS, donde el menor falleció este viernes.