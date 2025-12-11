Auto se incrusta debajo de transporte de personal, en Saltillo
COMPARTIR
La conductora fue trasladada al hospital tras impactarse contra el parabrisas de su auto
Un automóvil Chevy terminó debajo de la parte posterior de un camión del transporte público, luego de un accidente registrado la noche de este lunes en el acceso a la colonia La Valencia, al poniente de Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, cuando el conductor del vehículo particular presuntamente sufrió un mareo mientras avanzaba sobre la calle Géminis. Esto ocasionó que perdiera el control y se impactara por alcance contra una unidad de la ruta 7A.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: vehículo queda reducido a cenizas por presunta falla eléctrica en la colonia Doctores
Personas que presenciaron el choque solicitaron una ambulancia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y revisaron al automovilista, determinando que debía ser trasladado a un hospital debido a que presentó un fuerte golpe en la cabeza tras impactarse contra el parabrisas.
Agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación, con el fin de prevenir otro percance.
Finalmente, el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.