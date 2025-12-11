Auto se incrusta debajo de transporte de personal, en Saltillo

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Auto se incrusta debajo de transporte de personal, en Saltillo
    Paramédicos se trasladaron al lugar para atender a la herida.

La conductora fue trasladada al hospital tras impactarse contra el parabrisas de su auto

Un automóvil Chevy terminó debajo de la parte posterior de un camión del transporte público, luego de un accidente registrado la noche de este lunes en el acceso a la colonia La Valencia, al poniente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, cuando el conductor del vehículo particular presuntamente sufrió un mareo mientras avanzaba sobre la calle Géminis. Esto ocasionó que perdiera el control y se impactara por alcance contra una unidad de la ruta 7A.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: vehículo queda reducido a cenizas por presunta falla eléctrica en la colonia Doctores

Personas que presenciaron el choque solicitaron una ambulancia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y revisaron al automovilista, determinando que debía ser trasladado a un hospital debido a que presentó un fuerte golpe en la cabeza tras impactarse contra el parabrisas.

Agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación, con el fin de prevenir otro percance.

Finalmente, el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La afiliación otorga acceso a servicios médicos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo y pensiones.

IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar
Desde su llegada en 2018, inDrive ha consolidado en Saltillo un modelo de movilidad centrado en la comunidad.

inDrive anuncia alianza global para modernizar su operación en México
La víctima sufrió lesiones graves tras ser agredida con palos y piedras en su domicilio de la colonia González Cepeda; falleció horas después.

Detienen a ‘padrino’ de anexo en Saltillo por homicidio en el 2024
Cuadrillas municipales despejaron camellones en bulevares como Otilio Zurdo Galván.

Continúa en Saltillo limpieza y deshierbe para mejorar seguridad y entorno urbano
Macho alfa de la 4T

Macho alfa de la 4T
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero