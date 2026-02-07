Saltillo: muere pareja tras brutal choque contra columna en el bulevar Eulalio Gutiérrez

Un aparatoso accidente automovilístico registrado durante la madrugada del sábado dejó como saldo dos personas sin vida, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control y se impactara violentamente contra la estructura de un puente vehicular, al oriente de Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Ford Windstar circulaba sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño con dirección al sur, presuntamente a una velocidad superior a la permitida. TE PUEDE INTERESAR: Adulto mayor sufre volcadura en la carretera a Monclova

Al aproximarse al cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, el conductor perdió el control del volante y terminó estrellándose de manera directa contra una columna del puente vehicular, lo que provocó que la unidad quedara completamente destrozada. Debido a la magnitud del impacto, un hombre y una mujer que viajaban en el vehículo perdieron la vida de forma instantánea, quedando sus cuerpos atrapados entre los restos de la unidad. Ambas personas tenían entre 35 y 40 años de edad.

En el lugar del accidente fue localizada una identificación oficial a nombre de Juan Manuel “N”, la cual fue asegurada por las autoridades como parte de las diligencias iniciales. Testigos del percance dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía y Tránsito Municipal, quienes acordonaron el área y tomaron conocimiento de lo sucedido. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y la recolección de indicios como parte de la carpeta de investigación.