Motociclista choca contra caja de tráiler, en Saltillo

Jorge Armando estuvo a punto de perder la vida al chocar su motocicleta y quedar atrapada debajo de la caja de un tráiler que se atravesó a su paso.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en el cruce con la calle Martín Enríquez, frente a la colonia Nazario S. Ortiz Garza. El afectado, identificado como Jorge Armando N., de 19 años de edad, tenía apenas unos minutos de haber salido de su trabajo.

Se dirigía a la colonia San Ramón a bordo de una motocicleta negra, circulando de norte a sur sobre el bulevar Vito Alessio Robles. Por su parte, un tráiler de la marca International, conducido por José Guadalupe N., salía de dicha colonia y circulaba de poniente a oriente.