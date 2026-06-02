Motociclista choca contra caja de tráiler, en Saltillo
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Joven logró sobrevivir luego de chocar con la caja de un tráiler y terminar debajo de ella
Jorge Armando estuvo a punto de perder la vida al chocar su motocicleta y quedar atrapada debajo de la caja de un tráiler que se atravesó a su paso.
Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en el cruce con la calle Martín Enríquez, frente a la colonia Nazario S. Ortiz Garza. El afectado, identificado como Jorge Armando N., de 19 años de edad, tenía apenas unos minutos de haber salido de su trabajo.
Se dirigía a la colonia San Ramón a bordo de una motocicleta negra, circulando de norte a sur sobre el bulevar Vito Alessio Robles. Por su parte, un tráiler de la marca International, conducido por José Guadalupe N., salía de dicha colonia y circulaba de poniente a oriente.
Al intentar incorporarse a los carriles con dirección al norte, el operador del tractocamión presuntamente le quitó el derecho de paso al motociclista. La motocicleta se introdujo por completo debajo del remolque, donde quedó atorada, mientras que el joven salió proyectado y cayó de espaldas sobre el pavimento.
Elementos de la Unidad de Policía Cibernética (UPC), que transitaban por el lugar, se detuvieron para realizar labores de abanderamiento y brindar apoyo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al lesionado, quien presentaba heridas en el rostro. Tras la revisión médica, se descartaron fracturas.
Debido a que las lesiones no eran de gravedad, no fue necesario su traslado a un hospital. Finalmente, en el lugar se llegó a un acuerdo entre los conductores involucrados para la reparación de los daños.