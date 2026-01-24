Saltillo: mujer es agredida brutalmente por su pareja; sujeto se da a la fuga

Saltillo
/ 24 enero 2026
    Saltillo: mujer es agredida brutalmente por su pareja; sujeto se da a la fuga
    El presunto agresor logró darse a la fuga antes del arribo de las autoridades, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en el sector sin resultados positivos. FOTO: MARTÍN ROJAS

Una mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General tras ser brutalmente agredida por su pareja en la colonia Nueva Imagen

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser agredida por su pareja la noche de ayer viernes en la colonia Nueva Imagen, al oriente de Saltillo, lo que movilizó a elementos policiales y equipos de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos solicitaron apoyo al escuchar los gritos de auxilio provenientes del exterior de un domicilio localizado en la calle Pinabete. Al salir, encontraron a la mujer tirada en el piso, con múltiples golpes y un sangrado abundante en el rostro.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos para brindarle atención inmediata y posteriormente la trasladaron al Hospital General, donde quedó bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Según versiones de los testigos, el agresor llegó al domicilio aparentemente bajo los efectos del alcohol y atacó a la víctima durante una visita. Tras la agresión, el sujeto huyó antes del arribo de las autoridades.

Elementos de la UNIF y de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, el responsable no fue localizado.

Finalmente, se les indicó a los familiares acudir al Ministerio Público para interponer una denuncia y así abrir una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con el paradero del agresor.

Temas


Violencia Contra La Mujer
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

