Saltillo: mujer es agredida brutalmente por su pareja; sujeto se da a la fuga

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser agredida por su pareja la noche de ayer viernes en la colonia Nueva Imagen, al oriente de Saltillo, lo que movilizó a elementos policiales y equipos de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos solicitaron apoyo al escuchar los gritos de auxilio provenientes del exterior de un domicilio localizado en la calle Pinabete. Al salir, encontraron a la mujer tirada en el piso, con múltiples golpes y un sangrado abundante en el rostro.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos para brindarle atención inmediata y posteriormente la trasladaron al Hospital General, donde quedó bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Según versiones de los testigos, el agresor llegó al domicilio aparentemente bajo los efectos del alcohol y atacó a la víctima durante una visita. Tras la agresión, el sujeto huyó antes del arribo de las autoridades.

Elementos de la UNIF y de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, el responsable no fue localizado.

Finalmente, se les indicó a los familiares acudir al Ministerio Público para interponer una denuncia y así abrir una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con el paradero del agresor.