Saltillo: mujer pierde la vida en fatal accidente sobre el bulevar Fundadores

Una mujer de 26 años perdió la vida en un accidente fatal luego de que el conductor de un vehículo Peugeot se impactara contra un poste de concreto, a la altura de la colonia Misión Cerritos, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando el conductor identificado como Ángel Ricardo circulaba en compañía de Mariana Ivet sobre el bulevar Fundadores, a bordo de un Peugeot modelo 301. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: choque en la Bellavista termina con taxi y camioneta envueltos en llamas

La unidad avanzaba de poniente a oriente cuando, por causas aún desconocidas, el conductor perdió el control del volante. Esto provocó que el vehículo subiera al camellón central y terminara por impactarse de manera abrupta contra un poste de concreto. Testigos de lo ocurrido solicitaron apoyo al 911, pues la mujer, quien viajaba como acompañante, recibió la peor parte del impacto y quedó sin signos vitales.