Saltillo: mujer pierde la vida en fatal accidente sobre el bulevar Fundadores
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que la unidad subiera al camellón central y se estrellara de lleno contra un poste de concreto
Una mujer de 26 años perdió la vida en un accidente fatal luego de que el conductor de un vehículo Peugeot se impactara contra un poste de concreto, a la altura de la colonia Misión Cerritos, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando el conductor identificado como Ángel Ricardo circulaba en compañía de Mariana Ivet sobre el bulevar Fundadores, a bordo de un Peugeot modelo 301.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: choque en la Bellavista termina con taxi y camioneta envueltos en llamas
La unidad avanzaba de poniente a oriente cuando, por causas aún desconocidas, el conductor perdió el control del volante. Esto provocó que el vehículo subiera al camellón central y terminara por impactarse de manera abrupta contra un poste de concreto.
Testigos de lo ocurrido solicitaron apoyo al 911, pues la mujer, quien viajaba como acompañante, recibió la peor parte del impacto y quedó sin signos vitales.
Paramédicos de la Secretaría de Salud arribaron al sitio para valorar a los involucrados; sin embargo, poco pudieron hacer por la joven, quien habría perdido la vida de manera casi instantánea. En cuanto al conductor, éste presentó únicamente una lesión en la ceja.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo sucedido y abanderaron la zona para evitar otro incidente. El conductor quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal.
La zona fue acordonada mientras peritos de la Agencia de Investigación Criminal realizaban las diligencias correspondientes. Tras concluir los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer las causas exactas del fallecimiento.