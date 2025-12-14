Saltillo: mujer se salva de milagro tras terminar su auto atravesado por barra metálica

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    Saltillo: mujer se salva de milagro tras terminar su auto atravesado por barra metálica
    Una barrera metálica atravesó de lado a lado una camioneta tras un accidente registrado en el bulevar Nazario Ortiz Garza, al oriente de Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Una mujer resultó ilesa luego de que su camioneta se impactara contra una barrera metálica en el bulevar Nazario Ortiz Garza, la cual atravesó el vehículo de lado a lado

Rechazada por la muerte, una mujer tuvo gran fortuna luego de chocar su camioneta contra una barrera metálica a la altura de la colonia Oceanía, al oriente de Saltillo, la cual atravesó el vehículo tras el impacto.

El accidente se registró cuando Brenda Carolina “N” circulaba con dirección a Mariano Abasolo por el bulevar Nazario Ortiz Garza y, al tomar una curva antes de subir el puente que cruza sobre José María LaFragua, perdió el control de la unidad y se impactó contra la barrera que divide los carriles centrales y laterales.

$!Oficiales de Tránsito cerraron un carril de circulación mientras una grúa retiraba la unidad siniestrada y se realizaban las diligencias correspondientes.
Oficiales de Tránsito cerraron un carril de circulación mientras una grúa retiraba la unidad siniestrada y se realizaban las diligencias correspondientes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Tras el choque, la estructura metálica se introdujo y atravesó la camioneta desde el área del motor hasta la ventana de la cajuela, quedando el vehículo detenido sobre el carril derecho de la vialidad.

Automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron para auxiliar a la conductora, quien señaló no presentar lesiones. Alrededor de las 14:40 horas, luego de ocurrido el accidente, se solicitó apoyo a través de grupos de seguridad de WhatsApp.

$!A pesar de lo aparatoso del choque, la conductora resultó ilesa, según informaron autoridades en el lugar de los hechos.
A pesar de lo aparatoso del choque, la conductora resultó ilesa, según informaron autoridades en el lugar de los hechos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Oficiales de Tránsito acudieron al sitio y cerraron un carril de circulación, mientras una grúa realizó las maniobras para retirar la camioneta y liberar la vialidad, en tanto se llevaban a cabo las diligencias para deslindar responsabilidades.

