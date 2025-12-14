Saltillo: mujer se salva de milagro tras terminar su auto atravesado por barra metálica

Rechazada por la muerte, una mujer tuvo gran fortuna luego de chocar su camioneta contra una barrera metálica a la altura de la colonia Oceanía, al oriente de Saltillo, la cual atravesó el vehículo tras el impacto.

TE PUEDE INTERESAR: Obras en Camporredondo de la UAdeC alcanzan 99% y quedarán listas para cerrar el año

El accidente se registró cuando Brenda Carolina “N” circulaba con dirección a Mariano Abasolo por el bulevar Nazario Ortiz Garza y, al tomar una curva antes de subir el puente que cruza sobre José María LaFragua, perdió el control de la unidad y se impactó contra la barrera que divide los carriles centrales y laterales.