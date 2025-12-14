Obras en Camporredondo de la UAdeC alcanzan 99% y quedarán listas para cerrar el año

Las obras de rehabilitación en la Unidad Camporredondo de la Universidad Autónoma de Coahuila se encuentran en la etapa final y deberán quedar concluidas para este cierre de año. De acuerdo con el rector Octavio Pimentel Martínez, el compromiso asumido desde el arranque del proyecto es cumplir los plazos establecidos. “99 por ciento”, afirmó al referirse al avance general de los trabajos.

En el caso de la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás, explicó que únicamente restan detalles finales para su conclusión, principalmente en áreas que dependen de tiempos de proveedores. Sobre este espacio, dijo “tiene fecha de entrada el 31 de diciembre; esperamos la primera semana de enero estarla inaugurando o reinaugurando”.

La reapertura de esta sala, dijo, permitirá retomar actividades académicas que habían sido suspendidas por problemas estructurales, situación que impactó a la comunidad universitaria. En la Unidad Camporredondo estudian más de 3 mil alumnos, además de que el espacio también da servicio a población de la Unidad Saltillo, donde la matrícula alcanza cerca de 27 mil estudiantes, según informó el rector.

Respecto a los recursos aplicados, indicó que los trabajos representaron una inversión significativa para atender rezagos en infraestructura. “La inversión fue de 6 millones de pesos”, dijo.

AGUINALDOS, ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE

En otro tema, destacó que la Universidad logró adelantar el pago de aguinaldos, un hecho que no se había registrado en años recientes. “Antes del día 20 ya pagamos aguinaldos; ahorita se están pagando”, afirmó. Dijo que este cumplimiento fue posible al “manejo responsable de los recursos y al apoyo del Gobierno del Estado”.