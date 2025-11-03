Saltillo: Narcocorridos y reggaetón influyen el personalidad de niños, advierten investigadores de la UAdeC

Norma Estela Jiménez Díaz y Gerardo Monjarás, investigadores del cuerpo académico de Divulgación Científica de la Música de la Escuela de Música de la UAdeC, expusieron los resultados de una investigación sobre los hábitos musicales de adolescentes.

El estudio se inició en el semestre agosto-diciembre del año 2023 y se aplicó en instituciones de secundaria en Saltillo.

La maestra Jiménez Díaz indicó en entrevista para VANGUARDIA que el estudio “XXX” concluyó que la música es un factor que influye en la construcción de la personalidad de la juventud, particularmente en edad de secundaria.

La maestra Jiménez Díaz señaló que la música de moda en el momento del estudio incluía narcocorridos, reggaetón y otros géneros.

”Decíamos, ellos están buscando la identidad. Fijan su atención, vamos a hablar específicamente de algunos cantantes, grupos musicales y se apegan a ellos tanto que empiezan a vestirse, a actuar, a hablar, usar su vocabulario e imitar su forma de cantar”, dijo Jiménez Díaz.

”Ahorita nos fuimos nada más por la letra de las canciones, que por eso los chicos dieron una respuesta qué es lo que les llama la atención y lo que les está impactando en su forma de ser, de vestir, de actuar, de hablar, de de todo, no”, apuntó Monjarás.

Entre los cantantes más mencionados durante el 2023 se encontraron Natanael Cano, Peso Pluma, Bad Bunny, Bruno Mars y Taylor Swift.

La investigadora mencionó que los estudiantes se “enganchan de la música” y de los ritmos, además de que les llama la atención el uso de instrumentos musicales.

Monjarás expuso que las compañías disqueras o de producción musical tienen un objetivo de mercado.

“Nuestra invitación como investigadores es a que tanto las autoridades educativas y los maestros de música se preparen en esto para poder guiar a estos estudiantes en un pensamiento en el desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y que puedan elegir. Que digan ‘fui a una fiesta, ahí me divertí, bailé un ratito’, pero que no lo tomen como su forma de vida luego.

”Que puedan discernir entre la diversión, el entretenimiento y tomarlo como una meta de vida, como la vida fácil que tienen algunos criminales y que se evocan en esas letras. Tomar en cuenta la formación de su identidad, preguntarse ‘¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me estoy proyectando?’”, añadió Jiménez.