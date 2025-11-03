Saltillo: Narcocorridos y reggaetón influyen el personalidad de niños, advierten investigadores de la UAdeC
Docentes de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizaron un estudio exploratorio en secundarias de Saltillo sobre el impacto de la música en el desarrollo socioemocional de los alumnos
Norma Estela Jiménez Díaz y Gerardo Monjarás, investigadores del cuerpo académico de Divulgación Científica de la Música de la Escuela de Música de la UAdeC, expusieron los resultados de una investigación sobre los hábitos musicales de adolescentes.
El estudio se inició en el semestre agosto-diciembre del año 2023 y se aplicó en instituciones de secundaria en Saltillo.
La maestra Jiménez Díaz indicó en entrevista para VANGUARDIA que el estudio “XXX” concluyó que la música es un factor que influye en la construcción de la personalidad de la juventud, particularmente en edad de secundaria.
La maestra Jiménez Díaz señaló que la música de moda en el momento del estudio incluía narcocorridos, reggaetón y otros géneros.
”Decíamos, ellos están buscando la identidad. Fijan su atención, vamos a hablar específicamente de algunos cantantes, grupos musicales y se apegan a ellos tanto que empiezan a vestirse, a actuar, a hablar, usar su vocabulario e imitar su forma de cantar”, dijo Jiménez Díaz.
”Ahorita nos fuimos nada más por la letra de las canciones, que por eso los chicos dieron una respuesta qué es lo que les llama la atención y lo que les está impactando en su forma de ser, de vestir, de actuar, de hablar, de de todo, no”, apuntó Monjarás.
Entre los cantantes más mencionados durante el 2023 se encontraron Natanael Cano, Peso Pluma, Bad Bunny, Bruno Mars y Taylor Swift.
La investigadora mencionó que los estudiantes se “enganchan de la música” y de los ritmos, además de que les llama la atención el uso de instrumentos musicales.
Monjarás expuso que las compañías disqueras o de producción musical tienen un objetivo de mercado.
“Nuestra invitación como investigadores es a que tanto las autoridades educativas y los maestros de música se preparen en esto para poder guiar a estos estudiantes en un pensamiento en el desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y que puedan elegir. Que digan ‘fui a una fiesta, ahí me divertí, bailé un ratito’, pero que no lo tomen como su forma de vida luego.
”Que puedan discernir entre la diversión, el entretenimiento y tomarlo como una meta de vida, como la vida fácil que tienen algunos criminales y que se evocan en esas letras. Tomar en cuenta la formación de su identidad, preguntarse ‘¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me estoy proyectando?’”, añadió Jiménez.
En el cuestionario, los investigadores preguntaron a los jóvenes cuánto tiempo escuchaban este tipo de música diariamente. ”Había variedad de respuestas, desde los 30 minutos diarios (...) hasta las 10 horas”, detalló la maestra Jiménez Díaz.
Monjarás indicó que la fase actual de la investigación se centra en la letra de las canciones, que es lo que impacta en la forma de ser, vestir y actuar de los jóvenes. El docente explicó que un estudio posterior, de tipo musicológico, se enfocaría en la música misma para determinar si realmente se le puede clasificar como tal o si se trata solo de ritmos.
CUESTIONARON A SECUNDARIAS DE SALTILLO
Para el estudio, los docentes obtuvieron el permiso para aplicar cuestionarios en una secundaria pública y dos colegios particulares de la capital coahuilense.
Los investigadores tomaron una muestra de alumnos de primero, segundo y tercer grado de secundaria, los cuales contestaron un cuestionario con 10 preguntas relacionadas con el tema, según Jiménez Díaz.
Las preguntas del cuestionario abarcaban la frecuencia con la que escuchan música, los dispositivos que utilizan, los cantantes o grupos que más escuchan, las canciones favoritas y si buscan imitar la vestimenta, vocabulario o apariencia de los artistas.
”Algo muy importante también que preguntamos es qué emociones te hace sentir esa música que escuchas”, comentó la maestra Jiménez Díaz.
EL ROL SOCIOEMOCIONAL EN EL ADOLESCENTE
El docente Gerardo Monjarás intervino para señalar la importancia de este tipo de investigación educativa, indicando que como docentes se debe apoyar a los alumnos en el desarrollo socioemocional.
Monjarás apuntó que diversas normativas y documentos educativos, incluyendo la Constitución Mexicana y el Plan Nacional de Desarrollo, enfatizan esta obligación.
”La nueva escuela mexicana, la Ley General de Educación... todos ellos se basan en las decisiones constitucionales. Entonces, nosotros como docentes tenemos esa preocupación”, dijo Monjarás.
El maestro indicó que existe una necesidad de intervención ante la realidad que observan en los estudiantes universitarios, como problemas de neurodivergencia o de aprendizaje.
”Tenemos que formar integrar realmente a todos los estudiantes, desde niños, adolescentes, aquí en la universidad”, señaló el investigador.
Jiménez Díaz secundó la postura, afirmando que los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública hacen énfasis en lo socioemocional debido a la situación que se presenta en el grupo de adolescentes y jóvenes.
”En esta etapa que es la etapa de secundaria, la edad de los 12 a 14 llegando a los 15 años, sabemos que se presentan cambios físicos, biológicos, psicológicos y emocionales muy importantes”, apuntó la académica.