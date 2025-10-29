Saltillo: IDEA celebra ‘Entre altares y leyendas: Ecos del más allá’, en honor a Mercedes Murguía

Tras instalar la tradicional exposición, la comunidad escolar compartió chocolate caliente acompañado de pan de muerto , entre otros alimentos propios de la celebración.

El Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) presentó “Entre altares y leyendas: Ecos del más allá” , en Saltillo , en el qu e montó un altar de muertos en honor a la artista plástica Mercedes Murguía.

Además de los innumerables cuadros que produjo, Murguía Arizpe participó con su homóloga Helena Huerta en el mural del Centro Cultural Vito Alessio Robles , para luego pintar otro fresco en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC.

“S u obra queda como un legado de su talento y sensibilidad”, habría expresado en 2023 Armando Fuentes Aguirre, cronista de Saltillo, durante un homenaje a la pintora, fallecida el 18 de febrero de 2024.

El evento desarrollado en el IDEA forma parte de un programa que, a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, lleva a cabo la UAdeC en sus unidades Sureste, Laguna y Norte, con motivo del Día de Muertos.

El propósito es preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la identidad cultural entre la comunidad universitaria.

Dichas actividades iniciaron con un evento similar en el lobby del Ateneo Fuente, donde destacaron las tradicionales calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y actividades artísticas, todo en torno al gran danés, mascota de la institución.

Entre otros eventos, destacó la puesta en escena del espectáculo “De Muertos y Aparecidos”, que estuvo a cargo del grupo de música y danza “México Vivo”, dirigido por el maestro José Castillo Santamaría, en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario.

También tuvo lugar la función de cine, en la que se proyectó la película “Macario”, en el Recinto Cultural “Aurora Morales de López”.

La Dirección de Asuntos Académicos, en coordinación con la Infoteca de la Salud, también llevó a cabo el Club de lectura “Noches de Cuentos de Terror”.

Para este miércoles 29 de octubre, a las 18:00 horas, se realizará el tradicional Concurso de Catrinas y Catrines, en la explanada de Rectoría de la UAdeC.

En la Unidad Laguna, se invita al Concurso de Altar de Muertos 2025, dirigido a estudiantes de todas las escuelas y facultades, actividad mediante la cual se busca celebrar y preservar las tradiciones mexicanas a través de la elaboración de altares dedicados a personajes significativos.

Las ofrendas serán evaluadas el 30 de octubre a las 10:00 horas; los altares deberán incluir los elementos tradicionales como papel picado, velas, flores, comida y agua, así como una biografía del personaje homenajeado. Los tres primeros lugares recibirán reconocimientos de la Coordinación Unidad Laguna.

En la Unidad Norte, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) también convocó a su evento “Urban Legends”, a efectuarse el próximo 30 de octubre, a las 10:00 horas, en la Sala Audiovisual del plantel.

El programa respectivo está a cargo de la Coordinación Académica de Inglés y está enfocado al desarrollo creativo, la práctica del idioma inglés y la exploración cultural mediante la narración de leyendas urbanas por los propios estudiantes.

Para el jueves 30 de octubre, a las 10:30 horas, en la Escuela de Bachilleres “Ladislao Farías Campos” se desarrollará el Concurso de Calaveritas Literarias y Disfraces, mismo que tendrá como sede la explanada del plantel, ubicado en Carretera 57, kilómetro 5, zona universitaria de Monclova.