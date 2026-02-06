Saltillo: no hace alto, provoca choque y termina arrollando a peatón en Nuevo Mirasierra (video)
El peatón fue atendido en el sitio por paramédicos y, pese al fuerte impacto, no presentó lesiones de gravedad, por lo que permaneció en el lugar
Un hombre resultó lesionado luego de que el conductor de un vehículo no respetara su alto, fuera impactado por una camioneta que tenía vía libre y, tras el choque, el automóvil responsable girara y golpeara a un peatón, en calles de la colonia Nuevo Mirasierra, en Saltillo.
El accidente se registró alrededor de las 13:10 horas, en el cruce de las calles Águilas e Isla Cedros. En el lugar, el conductor de un vehículo de la asociación Taxi Seguridad, un Nissan Versa, circulaba por la calle Águilas y, al llegar al cruce con Isla Cedros, no realizó el alto correspondiente.
El automóvil continuó su marcha, pero fue impactado por una camioneta Chevrolet Captiva, sin placas de circulación, la cual tenía preferencia de paso sobre Isla Cedros, con dirección al bulevar Cedro.
Tras el impacto, el vehículo señalado como responsable dio un giro y con la parte trasera golpeó a Sergio Adolfo ¨N¨, de 37 años de edad, quien en ese momento llevaba un bote de pinto en la mano, el cual salió proyectado por los aires, mientras el peatón cayó al pavimento.
Debido a la adrenalina del momento, el hombre logró ponerse de pie, aunque perdió los zapatos, y posteriormente se sentó en una banca, donde comenzó a resentir los golpes sufridos.
Elementos de la Policía arribaron al sitio y solicitaron una ambulancia para valorar al lesionado. Paramédicos atendieron a Sergio Adolfo ¨N¨, quien, afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad, por lo que permaneció en el lugar.
Minutos después acudió la aseguradora correspondiente, la cual entregaría un pase médico al afectado para descartar lesiones mayores y se haría cargo de los daños ocasionados en el siniestro.