Saltillo: no hace alto, provoca choque y termina arrollando a peatón en Nuevo Mirasierra (video)

Un hombre resultó lesionado luego de que el conductor de un vehículo no respetara su alto, fuera impactado por una camioneta que tenía vía libre y, tras el choque, el automóvil responsable girara y golpeara a un peatón, en calles de la colonia Nuevo Mirasierra, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 13:10 horas, en el cruce de las calles Águilas e Isla Cedros. En el lugar, el conductor de un vehículo de la asociación Taxi Seguridad, un Nissan Versa, circulaba por la calle Águilas y, al llegar al cruce con Isla Cedros, no realizó el alto correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Se le revienta la llanta a motociclista, derrapa y resulta lesionado en Saltillo