Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza

Argentina y Estados Unidos firmaron el jueves un amplio acuerdo comercial, una victoria clave para el presidente Javier Milei, quien ha forjado estrechos vínculos con el presidente Donald Trump.

El acuerdo acelerará el impulso de Milei para abrir la economía de su país, el tercero más grande de Sudamérica, al reducir los aranceles recíprocos y ampliar las exportaciones de bienes clave, incluida la carne de vacuno argentina, que se ha convertido en un punto álgido para los ganaderos estadounidenses.

“Hoy la Argentina dio una señal clara al mundo: somos un socio confiable”, escribió en las redes sociales Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.

Es la primera vez que Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo comercial tan amplio, dijeron los expertos, ya que Milei, un entusiasta del libre comercio, está derribando barreras en el país, durante mucho tiempo proteccionista, en su replanteamiento de la economía argentina.

“La asociación cada vez más profunda entre el presidente Trump y el presidente Milei sirve de modelo de cómo los países de las Américas, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, pueden avanzar en nuestras ambiciones compartidas y salvaguardar nuestra seguridad económica y nacional”, dijo en un comunicado Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Quirno anunció que Estados Unidos eliminaría los aranceles recíprocos para más de 1600 productos argentinos. El acuerdo también pretende atraer mayores inversiones estadounidenses a Argentina, una prioridad del gobierno de Milei para impulsar el crecimiento del país y atraer dólares estadounidenses.

Argentina eliminará los aranceles a más de 200 productos estadounidenses, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino en un comunicado, entre ellos maquinaria, equipos de transporte y productos farmacéuticos y químicos. Los industriales argentinos, resguardados durante mucho tiempo por amplias protecciones comerciales, han expresado su preocupación por competir con las importaciones, mientras que los partidarios del libre comercio sostienen que es hora de que Argentina se abra.

“Va en la dirección correcta”, dijo Marcelo Elizondo, consultor comercial y empresarial argentino, y añadió que el acuerdo era relevante “no solo en términos comerciales, sino también geopolíticos”.

“Es un eslabón más en la relación entre el gobierno de Milei y el de Trump”, dijo, aludiendo al salvavidas de 20.000 millones de dólares que Estados Unidos extendió a Argentina antes de las cruciales elecciones intermedias del año pasado.

El acuerdo amplía significativamente el acceso al mercado para los productos argentinos, sobre todo al elevar la cuota de carne de vacuno a 100.000 toneladas, lo que supone quintuplicarla. Trump dijo que la política tenía como objetivo reducir los precios de la carne de vacuno para los consumidores estadounidenses, pero provocó una reacción negativa de los ganaderos estadounidenses.

“Esto no es lo que necesitábamos ahora”, dijo Bill Bullard, director ejecutivo de R-Calf USA, una organización de ganaderos estadounidenses, que había pedido al gobierno que limitara las importaciones. Esta medida, dijo Bullard, “retrasará aún más la reconstrucción de nuestro rebaño nacional”.

Se espera que el gobierno argentino presente un proyecto de ley para que los legisladores aprueben el acuerdo, lo cual exige la Constitución.

Desde que su partido ganó las elecciones intermedias el año pasado, Milei ha mantenido una posición fuerte en el Congreso, donde pretende aprobar una serie de proyectos de ley clave en los próximos meses, incluida una amplia reforma laboral.

El Congreso argentino también tiene previsto debatir un acuerdo comercial entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que forman el bloque comercial conocido como Mercosur, y la Unión Europea, que crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Sin embargo, su aplicación se ha estancado debido a las impugnaciones legales en Europa.

Milei, un economista libertario, ha transformado la política exterior argentina para erigirse en un aliado entusiasta del presidente Trump, quien pretende ampliar la influencia estadounidense en Latinoamérica y contrarrestar la presencia china en la región. Se espera que Milei viaje a la residencia de Trump en Florida, Mar-a-Lago, para asistir a una gala privada la próxima semana.

Los dos gobiernos están colaborando en múltiples frentes. El miércoles firmaron un marco sobre minerales críticos y se dice que han iniciado negociaciones para un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar a ciudadanos extranjeros a Argentina.

Argentina firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos en solitario, sin los demás países del Mercosur, lo que, según dijo Elizondo, corre el riesgo de deteriorar aún más la relación entre Milei y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

