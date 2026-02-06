Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta

Por: Motoko Rich

La primera vez que Cortina d’Ampezzo, una localidad turística de esquí del norte de Italia, fue elegida para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno fue en 1944. Debido a la Segunda Guerra Mundial, los Juegos fueron cancelados.

Ahora, ocho décadas después, los Juegos de Invierno regresan a varias localidades de Italia, incluida Cortina, en uno de los periodos de mayor agitación geopolítica desde la última guerra mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Consulado de México emite medidas de seguridad a connacionales por el Super Bowl

Esta vez no hay riesgo de que se cancelen los Juegos Olímpicos. Sin embargo, los Juegos parecen discordantes con los tiempos que corren: la emocionante promesa del cumplimiento deportivo de las normas y la competencia pacífica entre naciones se contrapone al desgaste de las normas diplomáticas y las alianzas que han durado décadas.

Los Juegos de Milán-Cortina “se celebran en el momento político más conflictivo de la historia reciente de los Juegos Olímpicos”, dijo Jules Boykoff, experto en política deportiva de la Universidad del Pacífico en Oregón.

Cuando los atletas de más de 90 delegaciones desfilen en la ceremonia de apertura el viernes en el norte de Italia, representarán una contradicción con el caos global que se vive fuera de las paredes del estadio.

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha ordenado una intervención militar contra Venezuela sin la aprobación del Congreso; ha amenazado con usar la fuerza para tomar Groenlandia, un territorio semiautónomo de un aliado de la OTAN, y ha advertido que infligirá daños económicos a los socios europeos de larga data que acudan en ayuda de Groenlandia.

Aunque los retiró, esos ultimátums amplificaron una sensación más generalizada de deterioro de la cooperación multilateral y se produjeron en medio de los temores por el futuro de las Naciones Unidas tras los drásticos recortes en las contribuciones nacionales, incluidas las de Estados Unidos.

Ha habido guerras durante otros Juegos Olímpicos. Lo que es diferente ahora son las numerosas amenazas a las barreras de protección de la diplomacia mundial.

Cuando Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, asista el viernes a los actos de inauguración, su presencia servirá como un claro recordatorio de esas turbulentas alianzas diplomáticas. Como una de las líderes de derecha de Europa, en su día se la consideró alguien que podría actuar como mediadora entre Trump y Europa.

Sin embargo, desde que él volvió al cargo, ella ha tenido poca influencia visible sobre el líder estadounidense. Y en enero, criticó abiertamente a Trump después de que este afirmara que los soldados europeos habían desempeñado un papel menor en Afganistán y le recordó que “la amistad requiere respeto”.

Los Juegos Olímpicos tienen como objetivo dar a todos los países, independientemente de su tamaño, las mismas oportunidades. Los atletas de países medianos, como Italia, compiten junto a los de grandes potencias mundiales, como Estados Unidos. En el mundo real, Meloni solo tiene un efecto “moderador del 5 por ciento” sobre Trump, dijo Giovanni Orsina, director del departamento de ciencias políticas de la Universidad Luiss Guido Carli de Roma.

“El orden mundial siempre ha funcionado según la política de poder”, dijo Orsina. “Lo que es realmente preocupante” ahora, añadió, es que hay líderes de potencias mundiales que “ni siquiera intentan seguir las reglas”.

Para algunos, estos Juegos Olímpicos siguen ofreciendo a los líderes la oportunidad de reconstruir sus debilitadas relaciones diplomáticas. El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio tienen previsto aparecer junto a Meloni en la ceremonia de inauguración que se celebrará el viernes en Milán.