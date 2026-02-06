Se le revienta la llanta a motociclista, derrapa y resulta lesionado en Saltillo

Un intendente de una escuela de la colonia Saltillo 2000 sufrió un accidente la tarde de este viernes cuando se dirigía a su centro de trabajo para realizar sus labores, luego de que una falla mecánica provocara que cayera de su motocicleta, resultando lesionado.

Alrededor de las 12:30 horas se registró el percance, en el que participó Gerardo ¨N¨, de 54 años de edad, quien señaló ser intendente de la escuela Estela Barragán, ubicada en la colonia Saltillo 2000, a donde se dirigía en ese momento.

