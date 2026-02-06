Se le revienta la llanta a motociclista, derrapa y resulta lesionado en Saltillo

Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Se le revienta la llanta a motociclista, derrapa y resulta lesionado en Saltillo
    Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de su traslado al ISSSTE. foto: Ulises Martínez

El trabajador escolar se dirigía a su centro de labores cuando sufrió el accidente, el cual le provocó una fractura que requirió su traslado inmediato a un hospital

Un intendente de una escuela de la colonia Saltillo 2000 sufrió un accidente la tarde de este viernes cuando se dirigía a su centro de trabajo para realizar sus labores, luego de que una falla mecánica provocara que cayera de su motocicleta, resultando lesionado.

Alrededor de las 12:30 horas se registró el percance, en el que participó Gerardo ¨N¨, de 54 años de edad, quien señaló ser intendente de la escuela Estela Barragán, ubicada en la colonia Saltillo 2000, a donde se dirigía en ese momento.

TE PUEDE INTERESAR: Descartan lesiones graves en alumno agredido en secundaria de Saltillo; autoridades investigan los hechos

$!Personal municipal abanderó la zona para evitar otro percance mientras arribaban los servicios de emergencia.
Personal municipal abanderó la zona para evitar otro percance mientras arribaban los servicios de emergencia. foto: Ulises Martínez

El hombre relató que de pronto sintió cómo la llanta trasera de la motocicleta Italika, derrapó, lo que ocasionó que perdiera el control y se impactara contra la cuchilla divisoria de los carriles laterales y centrales.

$!El hijo del afectado se hizo cargo de la motocicleta y pertenencias tras el accidente.
El hijo del afectado se hizo cargo de la motocicleta y pertenencias tras el accidente. foto: Ulises Martínez

Tras el accidente, quedó tendido sobre el pavimento, por lo que personal de limpieza del municipio se encargó de abanderar el área en espera del arribo de las autoridades municipales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones del ISSSTE.

Al sitio acudió el hijo del lesionado, quien se hizo cargo de la motocicleta y de las pertenencias de su padre, mientras este era llevado al hospital para recibir la atención correspondiente por las lesiones sufridas.

