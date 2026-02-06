Se le revienta la llanta a motociclista, derrapa y resulta lesionado en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El trabajador escolar se dirigía a su centro de labores cuando sufrió el accidente, el cual le provocó una fractura que requirió su traslado inmediato a un hospital
Un intendente de una escuela de la colonia Saltillo 2000 sufrió un accidente la tarde de este viernes cuando se dirigía a su centro de trabajo para realizar sus labores, luego de que una falla mecánica provocara que cayera de su motocicleta, resultando lesionado.
Alrededor de las 12:30 horas se registró el percance, en el que participó Gerardo ¨N¨, de 54 años de edad, quien señaló ser intendente de la escuela Estela Barragán, ubicada en la colonia Saltillo 2000, a donde se dirigía en ese momento.
TE PUEDE INTERESAR: Descartan lesiones graves en alumno agredido en secundaria de Saltillo; autoridades investigan los hechos
El hombre relató que de pronto sintió cómo la llanta trasera de la motocicleta Italika, derrapó, lo que ocasionó que perdiera el control y se impactara contra la cuchilla divisoria de los carriles laterales y centrales.
Tras el accidente, quedó tendido sobre el pavimento, por lo que personal de limpieza del municipio se encargó de abanderar el área en espera del arribo de las autoridades municipales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones del ISSSTE.
Al sitio acudió el hijo del lesionado, quien se hizo cargo de la motocicleta y de las pertenencias de su padre, mientras este era llevado al hospital para recibir la atención correspondiente por las lesiones sufridas.