Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos

Stellantis anunció este viernes una amortización valorada en 22.2 mil millones de euros (26.5 mil millones de dólares) tras reducir sus inversiones en vehículos eléctricos (VEs) ya que el mercado de eléctricos no correspondió al dinero que esperaban.

“El reajuste que anunciamos hoy forma parte del proceso decisivo que iniciamos en 2025 para volver a centrarnos en nuestros clientes y sus preferencias. Los cargos anunciados hoy reflejan en gran medida el coste de sobreestimar el ritmo de la transición energética, lo que nos distanció de las necesidades, los recursos y los deseos reales de muchos compradores de automóviles”, declaró Antonio Filosa, CEO de Stellantis.

Las acciones de Stellantis cayeron 39 puntos, registrando una tasa porcentual de -23.35 por ciento al cierre de los mercados bursátiles. Además, la empresa reconoció que no pagará dividendo en 2026 por pérdida neta de 2025.