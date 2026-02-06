Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos

Dinero
/ 6 febrero 2026
    Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos. VANGUARDIA

Siendo impactada por la baja demanda de VEs y la reducción de subsidios por la administración Trump, la multinacional europea cambia todo su enfoque de producción

Stellantis anunció este viernes una amortización valorada en 22.2 mil millones de euros (26.5 mil millones de dólares) tras reducir sus inversiones en vehículos eléctricos (VEs) ya que el mercado de eléctricos no correspondió al dinero que esperaban.

“El reajuste que anunciamos hoy forma parte del proceso decisivo que iniciamos en 2025 para volver a centrarnos en nuestros clientes y sus preferencias. Los cargos anunciados hoy reflejan en gran medida el coste de sobreestimar el ritmo de la transición energética, lo que nos distanció de las necesidades, los recursos y los deseos reales de muchos compradores de automóviles”, declaró Antonio Filosa, CEO de Stellantis.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva planta Stellantis Saltillo produce su primera RAM 1500

Las acciones de Stellantis cayeron 39 puntos, registrando una tasa porcentual de -23.35 por ciento al cierre de los mercados bursátiles. Además, la empresa reconoció que no pagará dividendo en 2026 por pérdida neta de 2025.

En un comunicado oficial, Stellantis reveló el cambio de estrategia financiera. CAPTURA DE PANTALLA

Como VANGUARDIA reportó en diciembre de 2025 sobre mismos cargos contables en Ford y General Motors, Stellantis se suma al cambio de estrategia financiera debido a la reducción de subsidios por parte de la administración Trump a los VEs y la baja demanda de estos.

ACCIONES ADOPTADAS POR STELLANTIS PARA RECUPERAR PÉRDIDAS

La multinacional con sede en Países Bajos señaló las acciones iniciales que se tomaron en 2025 y que ya están “brindando beneficios iniciales”:

- Anunció “la mayor inversión en la historia de Stellantis en Estados Unidos”: 13 mil millones de dólares.
- Presentó diez nuevos productos en 2025, desde la Ram 1500 V8 hasta el Fiat Grande Panda.
- Canceló la RAM 1500 BEV —camioneta eléctrica— por no “alcanzar una escala rentable”.
- Así como “Una reorganización exhaustiva de los procesos globales de fabricación y gestión de calidad de la Compañía”.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

