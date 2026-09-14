Saltillo: no operará vuelo a CDMX este martes por desfile patrio
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Las operaciones en el AICM también se suspenderán por cuatro horas para garantizar la seguridad aérea en el Valle de México durante el desfile militar
El vuelo entre Saltillo y la Ciudad de México no operará este martes ante las restricciones de tráfico aéreo que se emiten por el desfile patrio en la capital del país.
Fuentes cercanas a VANGUARDIA confirmaron que el desfile y el horario en que se realiza el mismo impedirán el flujo aéreo de algunas aerolíneas en todo el Valle de México.
Medios nacionales como N+ y La Jornada publicaron este lunes que la operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también suspenderá operaciones por cuatro horas debido a las restricciones aéreas por el desfile militar.
También agregaron que fue la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) la que emitió los comunicados A8260/26 y B1724/26 para avisar de las suspensiones en el espacio aéreo del Valle de México.
En el caso de Saltillo-CDMX, para el día miércoles 16 se espera que el vuelo opere con normalidad, con hora de llegada a las 18:48 y de salida a las 19:28.
Asimismo, se tiene programada la operación con normalidad el resto de la semana a la CDMX, con horario de llegada a las 14:08 y de salida a las 14:48.
La operación hacia Cancún no contempla cambios, con programación jueves y domingo, llegando a las 14:00 y saliendo a las 14:50.
Desde octubre del año pasado, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en la Zona Metropolitana de Saltillo realiza un vuelo diario hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).