Saltillo: no operará vuelo a CDMX este martes por desfile patrio

El vuelo entre Saltillo y la Ciudad de México no operará este martes ante las restricciones de tráfico aéreo que se emiten por el desfile patrio en la capital del país.

Fuentes cercanas a VANGUARDIA confirmaron que el desfile y el horario en que se realiza el mismo impedirán el flujo aéreo de algunas aerolíneas en todo el Valle de México.

Medios nacionales como N+ y La Jornada publicaron este lunes que la operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también suspenderá operaciones por cuatro horas debido a las restricciones aéreas por el desfile militar.