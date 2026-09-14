Saltillo: no operará vuelo a CDMX este martes por desfile patrio

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    Saltillo: no operará vuelo a CDMX este martes por desfile patrio
    El vuelo Saltillo-Ciudad de México será suspendido este martes debido a las restricciones de tráfico aéreo por el desfile militar. ARCHIVO

Las operaciones en el AICM también se suspenderán por cuatro horas para garantizar la seguridad aérea en el Valle de México durante el desfile militar

El vuelo entre Saltillo y la Ciudad de México no operará este martes ante las restricciones de tráfico aéreo que se emiten por el desfile patrio en la capital del país.

Fuentes cercanas a VANGUARDIA confirmaron que el desfile y el horario en que se realiza el mismo impedirán el flujo aéreo de algunas aerolíneas en todo el Valle de México.

Medios nacionales como N+ y La Jornada publicaron este lunes que la operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también suspenderá operaciones por cuatro horas debido a las restricciones aéreas por el desfile militar.

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También agregaron que fue la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) la que emitió los comunicados A8260/26 y B1724/26 para avisar de las suspensiones en el espacio aéreo del Valle de México.

En el caso de Saltillo-CDMX, para el día miércoles 16 se espera que el vuelo opere con normalidad, con hora de llegada a las 18:48 y de salida a las 19:28.

Asimismo, se tiene programada la operación con normalidad el resto de la semana a la CDMX, con horario de llegada a las 14:08 y de salida a las 14:48.

La operación hacia Cancún no contempla cambios, con programación jueves y domingo, llegando a las 14:00 y saliendo a las 14:50.

Desde octubre del año pasado, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en la Zona Metropolitana de Saltillo realiza un vuelo diario hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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