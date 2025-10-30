Saltillo: no respeta ‘alto’, provoca accidente y termina con su lujoso auto destrozado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un conductor que se pasó la luz roja en el bulevar Venustiano Carranza provocó un aparatoso choque que dejó un herido y tres vehículos dañados
Un hombre que conducía un vehículo Mercedes Benz ocasionó un aparatoso accidente en el que una persona resultó lesionada, al pasarse un semáforo en rojo a la altura de la colonia Valle de las Palmas en Saltillo.
El percance se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando el señalado como responsable circulaba por la lateral del bulevar Venustiano Carranza con dirección de norte a sur. Al llegar a la intersección con el bulevar Luis Donaldo Colosio, el conductor —que viajaba a exceso de velocidad— ignoró la luz roja del semáforo y se impactó contra un vehículo MG, cuyo conductor se incorporaba desde Venustiano Carranza hacia Colosio rumbo al poniente.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo invita a la inauguración del altar monumental en Santa Anita
Por la fuerza del impacto, el MG salió proyectado y golpeó la parte trasera de un Chevrolet Camaro. En tanto, el Mercedes responsable terminó completamente destrozado sobre el camellón central, mientras que el MG se detuvo contra la banqueta de un centro comercial.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar apoyo. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la zona para evitar otro accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor del vehículo MG, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un sangrado considerable. El lesionado fue trasladado a un hospital privado para su atención médica, pues presentaba un escalpamiento.
Finalmente, la aseguradora del responsable se hizo cargo de los daños ocasionados, mientras que el conductor del Mercedes fue detenido por las lesiones provocadas.