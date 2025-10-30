Saltillo: no respeta ‘alto’, provoca accidente y termina con su lujoso auto destrozado

Un hombre que conducía un vehículo Mercedes Benz ocasionó un aparatoso accidente en el que una persona resultó lesionada, al pasarse un semáforo en rojo a la altura de la colonia Valle de las Palmas en Saltillo.

El percance se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando el señalado como responsable circulaba por la lateral del bulevar Venustiano Carranza con dirección de norte a sur. Al llegar a la intersección con el bulevar Luis Donaldo Colosio, el conductor —que viajaba a exceso de velocidad— ignoró la luz roja del semáforo y se impactó contra un vehículo MG, cuyo conductor se incorporaba desde Venustiano Carranza hacia Colosio rumbo al poniente.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo invita a la inauguración del altar monumental en Santa Anita