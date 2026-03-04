Llegarán a Saltillo las reliquias de San Pascual Bailón; recorrerán parroquias del 8 al 22 de marzo

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    El padre José Ignacio Flores Ramos, comisionado diocesano de la Pastoral de la Comunicación Social, informó sobre el itinerario y el sentido espiritual de la visita de las reliquias de San Pascual Bailón a la Diócesis de Saltillo. SERGIO SOTO

Las reliquias de primer grado de San Pascual Bailón visitarán parroquias, colegios y el seminario diocesano, con misas, vigilias eucarísticas y espacios de veneración abiertos a los fieles

Las reliquias de primer grado de San Pascual Bailón, patrono de los Congresos Eucarísticos y de la Adoración Nocturna, visitarán la Diócesis de Saltillo del 8 al 22 de marzo. Esto como parte de un recorrido organizado por la Adoración Nocturna Mexicana, que contempla parroquias, el Seminario Diocesano y colegios, además de celebraciones litúrgicas abiertas a toda la comunidad.

El presbítero José Ignacio Flores Ramos, comisionado diocesano de la Pastoral de la Comunicación Social, explicó que esta visita representa una oportunidad especial de oración y encuentro espiritual en torno a la Eucaristía.

“San Pascual Bailón es conocido como el ‘Serafín de la Eucaristía’, un santo profundamente enamorado del Santísimo Sacramento, que defendió y promovió la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía”, señaló.

Las reliquias —que consisten en pequeños fragmentos óseos del santo— serán expuestas para la veneración de los fieles, quienes podrán acercarse libremente durante el tiempo que permanezcan en cada templo, haya o no celebración eucarística.

INICIO DEL RECORRIDO EN SALTILLO

Las reliquias arribarán a la diócesis el domingo 8 de marzo, procedentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y tendrán como primera estación la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, donde se celebrará una misa solemne de bienvenida.

A partir de esa fecha, iniciará un intenso itinerario que contempla la visita a 25 parroquias, además del Seminario Diocesano y el Colegio La Paz, con estancias que, en algunos casos, se extenderán durante la noche, acompañadas de vigilias eucarísticas.

ITINERARIO

Domingo 8 de marzo

- 18:00 horas – Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes

Lunes 9 de marzo - 12:00 horas – Iglesia de San Esteban
- 16:00 horas – Iglesia de San José
- 16:00 horas – Templo de la Ascensión del Señor

Martes 10 de marzo- 09:00 horas – Parroquia de la Sagrada Familia
- 20:00 horas – Parroquia Medalla Milagrosa

Miércoles 11 de marzo- 10:00 horas – Parroquia de la Inmaculada Concepción
- 15:00 horas – Parroquia del Espíritu Santo
- 21:00 horas – Parroquia Jesús Obrero

Jueves 12 de marzo< - 09:00 horas – Parroquia del Perpetuo Socorro
- 15:00 horas – Parroquia de San Alfonso María de Ligorio
- 21:00 horas – Parroquia de San Patricio

Viernes 13 de marzo- 10:00 horas – Parroquia de San Andrés
- 15:00 horas – Parroquia de San Felipe de Jesús

Sábado 14 de marzo - 11:00 horas – Parroquia de San Francisco (General Cepeda)

Domingo 15 de marzo - 10:00 horas – N. S. del Sagrado Corazón de Jesús (Parras)

Lunes 16 de marzo- 12:00 horas – Parroquia de San Juanita
- 20:00 horas – Catedral de Saltillo

Martes 17 de marzo - 11:00 horas – Parroquia de San Francisco de Asís (Monclova)

Miércoles 18 de marzo- 11:00 horas – Parroquia del Verbo Encarnado (Frontera)

Jueves 19 de marzo- 15:00 horas – Seminario Diocesano de Saltillo

Viernes 20 de marzo - 09:00 horas – Colegio La Paz
- 14:00 horas – Santa María Goretti
- 21:00 horas – Parroquia Medalla Milagrosa

Sábado 21 de marzo- 09:00 horas – Iglesia de San Juan Nepomuceno
- 21:00 horas – Parroquia del Santo Cristo del Ojo de Agua

Domingo 22 de marzo - 10:30 horas – Catedral de Saltillo (Misa solemne de despedida)

INVITACIÓN ABIERTA A LOS FIELES

El sacerdote destacó que la veneración de las reliquias está abierta a toda la comunidad, e invitó a los fieles a participar con espíritu de fe y devoción.

“No hay más recomendación que acercarse con mucha fe. Es una oportunidad para encontrar paz, para renovar la vida espiritual y para dejarnos transformar desde el corazón”, expresó.

La visita culminará el 22 de marzo con una Magna Vigilia Eucarística, una peregrinación y la misa solemne de despedida en la Catedral de Saltillo, encabezada por el obispo diocesano, evento que se espera congregue a miles de personas.

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAdeC, reportero de Locales y técnico en artes. Ha trabajado como docente en distintas instituciones educativas. Aficionado a los videojuegos, las series y el cine, con especial gusto por The Legend of Zelda y Game of Thrones.

