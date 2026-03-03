Saltillo: compra Municipio 8 camiones de basura; evitarán alargar turnos de recolectores
La adquisición de ocho unidades permitirá estandarizar las cargas de trabajo y reducir los tiempos de traslado al relleno sanitario
El Gobierno Municipal de Saltillo concretó la compra de ocho nuevos camiones recolectores de basura, tras concluir el proceso de licitación pública nacional iniciado el pasado 12 de febrero de 2026.
Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Primarios, informó que la venta de bases se realizó del 12 al 17 de febrero, mientras que la junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 20 del mismo mes, con el fin de definir las necesidades técnicas del servicio.
“Solicitamos la adquisición de ocho camiones recolectores con las especificaciones necesarias para el servicio en Saltillo. En esta ocasión serán unidades con capacidad de 21 yardas y hasta 9 toneladas”, expuso el funcionario a VANGUARDIA.
Las nuevas unidades, modelo 2026, cuentan con motor diésel, transmisión de nueve velocidades y sistema de frenos de aire. Deberán entregarse debidamente rotuladas antes del 30 de abril.
Soberón Rodríguez señaló que actualmente el municipio dispone de 44 camiones en operación; de ellos, 37 se requieren para el turno matutino y 35 para el vespertino en las rutas ordinarias.
Con la incorporación de las ocho unidades, la Dirección de Servicios Primarios proyecta crear cuatro nuevas rutas en el turno matutino y dos adicionales en el vespertino. El resto se destinará a sustituir unidades antiguas y fortalecer el parque vehicular de reserva, a fin de evitar interrupciones cuando se presenten fallas mecánicas.
“A veces fallaban más de siete camiones o se descomponían tres o cuatro con averías que tardábamos hasta dos o tres días en reparar. Era complicado cumplir con los horarios”, afirmó.
El funcionario recordó que hace un par de semanas el personal de recolección realizó una protesta para exigir la incorporación de equipo nuevo.
ESTANDARIZAR CARGAS DE TRABAJO
El crecimiento de la ciudad ha provocado que algunas rutas se amplíen, obligando a los camiones a realizar hasta tres viajes diarios al relleno sanitario.
El objetivo, explicó, es estandarizar las cargas a 18 toneladas por turno para evitar horas extras y retrasos en las jornadas.
Esta inversión forma parte de un compromiso derivado del paro laboral, que contempla la adquisición de 16 camiones en total: ocho este año y el resto en 2027.
RELLENO SANITARIO AL LÍMITE
La generación de residuos por habitante aumentó 50 por ciento en los últimos 13 años, al pasar de 0.8 a 1.2 kilogramos diarios. Actualmente, el sistema recolecta cerca de 700 toneladas de basura al día.
Ante el crecimiento poblacional y el incremento en los desechos, se estima que el relleno sanitario podría alcanzar su vida útil en 2030.
Soberón Rodríguez añadió que se decidió mantener la misma marca y tipo de transmisión en las unidades para facilitar la especialización de los mecánicos municipales y agilizar las reparaciones.