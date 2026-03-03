Saltillo: compra Municipio 8 camiones de basura; evitarán alargar turnos de recolectores

El Gobierno Municipal de Saltillo concretó la compra de ocho nuevos camiones recolectores de basura, tras concluir el proceso de licitación pública nacional iniciado el pasado 12 de febrero de 2026.

Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Primarios, informó que la venta de bases se realizó del 12 al 17 de febrero, mientras que la junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 20 del mismo mes, con el fin de definir las necesidades técnicas del servicio.

“Solicitamos la adquisición de ocho camiones recolectores con las especificaciones necesarias para el servicio en Saltillo. En esta ocasión serán unidades con capacidad de 21 yardas y hasta 9 toneladas”, expuso el funcionario a VANGUARDIA.

Las nuevas unidades, modelo 2026, cuentan con motor diésel, transmisión de nueve velocidades y sistema de frenos de aire. Deberán entregarse debidamente rotuladas antes del 30 de abril.

Soberón Rodríguez señaló que actualmente el municipio dispone de 44 camiones en operación; de ellos, 37 se requieren para el turno matutino y 35 para el vespertino en las rutas ordinarias.