Saltillo: OCV apuesta por calidad y competitividad, sosteniendo ingresos hoteleros

A pesar de enfrentar en 2025 un entorno de menor volumen, la Región Sureste logró sostener su nivel de ingresos hoteleros, lo que refuerza la competitividad del mercado y la capacidad del sector para adaptarse a las condiciones cambiantes de la demanda. Al presentar el balance del comportamiento hotelero de la Región Sureste, el presidente y director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Enrique López Aguirre y Raúl Rodarte Leos, indicaron que en 2025 la región registró 716 mil cuartos-noche ocupados, la ocupación promedio anual cercana al 50 por ciento, y una tarifa promedio de mil 691 pesos, lo que generó una derrama económica por hospedaje superior a los mil 200 millones de pesos.

“Estos resultados reflejan un ajuste en la dinámica de viajes corporativos y de negocios, particularmente en destinos con fuerte vocación industrial como Saltillo, pero a pesar de la disminución en cuartos noche y del incremento en la oferta hotelera de la ciudad, la derrama económica por hospedaje se mantuvo prácticamente estable respecto al año anterior”, aseguraron.

Lo que se presentó gracias al crecimiento de la tarifa promedio anual, que ayudó al destino a mantener su nivel de ingresos pese al entorno de menor volumen; en 2024 la tarifa promedio fue de mil 583, contra los mil 691 en 2025, la diferencia es de 108 pesos y equivale a un crecimiento de 6.83 por ciento. “Nuestra estrategia de continuar ajustando la tarifa al alza, eso le da más valor al mercado hotelero para tener más servicios incluidos y más beneficios para los huéspedes, además de mantener las condiciones de los hoteles de primer nivel y en preparación al Mundial (contar con más personal bilingüe y menús en diferentes idiomas)”, se informó. EVENTOS EN PUERTA En el caso de los eventos en los que participó la OCV Saltillo en 2025, fueron entre 130 a 150 eventos que se realizaron en la Región Sureste (90 por ciento en Saltillo). TE PUEDE INTERESAR: El inglés, principal reto para la atención turística en Saltillo rumbo al Mundial 2026 Para 2026, entre los eventos confirmados este año están el Congreso Nacional del Sector Automotriz, en abril, con mil 800 asistentes; los Juegos del CIZ La Salle, en mayo, con 3 mil asistentes; la Reunión FIHNEC, en marzo, con mil asistentes; el nacional de Futbol 7 Federación, en febrero, con mil 500 asistentes; el Encuentro Nacional de Club de Motos Fierros, en marzo, con mil 500 asistentes; la Convención AMJE Nacional, en octubre, con 500 asistentes; el Onceavo Foro Nacional de Ciudades y Plataformas Digitales, en octubre, con mil 500 asistentes, y la Convención Canacintra, en octubre, con 800 asistentes. MUNDIAL EN LA MIRA Esto sin olvidar que Saltillo se prepara para capitalizar las oportunidades que traerá el Mundial de Futbol 2026, en coordinación con Monterrey como sede anfitriona, donde la sobredemanda esperada permitirá atraer visitantes adicionales, fortalecer la proyección del destino y ampliar la estancia promedio.