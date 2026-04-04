Saltillo: oficia Hilario González solemne vigilia pascual; ‘es la celebración del año’

La Catedral de Santiago fue sede de una solemne vigilia pascual más en el Centro Histórico de Saltillo. La ceremonia comenzó poco antes de las 20:00 horas con el encendido del Cirio Pascual que iluminó todo el templo.

Los fieles abarrotaron la Catedral pues aún con las butacas llenas, decenas atendieron la ceremonia de pie en los pasillos. El Obispo de Saltillo, Hilario González, encabezó el encendido del cirio y la iluminación que simboliza la resurrección de Cristo. Posteriormente se leyeron 17 textos entre lecturas, salmos y cánticos, comenzando desde el éxodo de Israel pasando por pasajes de San Pablo.

“Es una noche especial para nosotros como cristianos católicos, es la celebración del año, el misterio central de nuestra fe”, comentó González. Explicó que el temblor que abre el sepulcro y muestra la resurrección de Cristo tuvo dos efectos distintos, pues los guardias se mostraron temerosos mientras que las mujeres mostraron su fe a partir de ese momento. “Podemos ser como las mujeres, superar el miedo, asumir el reto de comunicar la buena noticia, llenarnos de alegría y temor reverencial ante el misterio, dispuestos a mantener con una fe madura y comprometida nuestra vida cristiana. La resurrección produce ese temblor, ese terremoto que nos acude y reordena para dar paso a la vida nueva de Cristo”, añadió. En ese sentido hizo un llamado a seguir ese ejemplo y anunciar la resurrección entre los católicos.

“A veces andamos buscando extraordinarias formas de vida. Estamos buscando otras cosas apantallantes. Y hoy Jesús te dice, ‘Quiero estar contigo ahí en tu casa, en tu Galilea, en lo ordinario que vives día con día. En donde batallamos cada día, en donde nos esforzamos y desarrollamos nuestras cualidades, en donde nos sentimos amados y valorados, en donde disfrutamos de los bienes que Dios nos provee, para que nos demos cuenta de que no estamos solos, de que su presencia nos fortalece’”, apuntó el Obispo.

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