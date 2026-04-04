Saltillo: oficia Hilario González solemne vigilia pascual; ‘es la celebración del año’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 abril 2026
    Saltillo: oficia Hilario González solemne vigilia pascual; ‘es la celebración del año’
    Encendido del Cirio Pascual como símbolo de la resurrección de Cristo. OMAR SAUCEDO

El líder católico en Saltillo explicó que la vigilia es el punto central del misterio de la fe de los católicos

La Catedral de Santiago fue sede de una solemne vigilia pascual más en el Centro Histórico de Saltillo.

La ceremonia comenzó poco antes de las 20:00 horas con el encendido del Cirio Pascual que iluminó todo el templo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/bajo-un-cielo-que-amenazo-lluvia-la-fe-no-se-movio-cientos-caminan-el-viacrucis-del-ojo-de-agua-al-mirador-de-saltillo-GI19774839

Los fieles abarrotaron la Catedral pues aún con las butacas llenas, decenas atendieron la ceremonia de pie en los pasillos.

El Obispo de Saltillo, Hilario González, encabezó el encendido del cirio y la iluminación que simboliza la resurrección de Cristo.

Posteriormente se leyeron 17 textos entre lecturas, salmos y cánticos, comenzando desde el éxodo de Israel pasando por pasajes de San Pablo.

$!Fieles abarrotan la Catedral de Santiago durante la vigilia pascual en Saltillo.
Fieles abarrotan la Catedral de Santiago durante la vigilia pascual en Saltillo. OMAR SAUCEDO

“Es una noche especial para nosotros como cristianos católicos, es la celebración del año, el misterio central de nuestra fe”, comentó González.

Explicó que el temblor que abre el sepulcro y muestra la resurrección de Cristo tuvo dos efectos distintos, pues los guardias se mostraron temerosos mientras que las mujeres mostraron su fe a partir de ese momento.

“Podemos ser como las mujeres, superar el miedo, asumir el reto de comunicar la buena noticia, llenarnos de alegría y temor reverencial ante el misterio, dispuestos a mantener con una fe madura y comprometida nuestra vida cristiana. La resurrección produce ese temblor, ese terremoto que nos acude y reordena para dar paso a la vida nueva de Cristo”, añadió.

En ese sentido hizo un llamado a seguir ese ejemplo y anunciar la resurrección entre los católicos.

$!Asistentes permanecen de pie ante el lleno total de la Catedral.
Asistentes permanecen de pie ante el lleno total de la Catedral. OMAR SAUCEDO

“A veces andamos buscando extraordinarias formas de vida. Estamos buscando otras cosas apantallantes. Y hoy Jesús te dice, ‘Quiero estar contigo ahí en tu casa, en tu Galilea, en lo ordinario que vives día con día. En donde batallamos cada día, en donde nos esforzamos y desarrollamos nuestras cualidades, en donde nos sentimos amados y valorados, en donde disfrutamos de los bienes que Dios nos provee, para que nos demos cuenta de que no estamos solos, de que su presencia nos fortalece’”, apuntó el Obispo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
A20

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Partidos ricos en un país de pobres
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra