Muere operador dentro de planta en Ramos Arizpe; lo hallan inconsciente en su tráiler

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    Muere operador dentro de planta en Ramos Arizpe; lo hallan inconsciente en su tráiler
    El área donde fue localizado el operador quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes. MARTÍN ROJAS

El trabajador, originario de Veracruz, fue localizado por personal de seguridad de la empresa, quienes solicitaron apoyo médico

Un operador de transporte, originario de Veracruz, perdió la vida al interior de la planta Mann+Hummel, luego de ser localizado inconsciente dentro de la cabina del tractocamión que conducía durante la noche de este jueves, en Ramos Arizpe.

El fallecido fue identificado como Miguel Fabián ¨N¨, de aproximadamente 50 años, originario de Veracruz, Veracruz, quien se encontraba a bordo de un tráiler perteneciente a la empresa Transportes Limpios.

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De acuerdo con los primeros informes, personal del área de embarques comenzó a sospechar que algo ocurría, debido a que el tractocamión permanecía inmóvil y su conductor no continuaba con las maniobras correspondientes. La situación fue reportada al personal de seguridad de la planta, cuyos elementos acudieron hasta la unidad y, al abrir la cabina, encontraron a Miguel Fabián inconsciente.

De inmediato, solicitaron el apoyo del servicio médico de la empresa, cuyo personal comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la intención de salvarle la vida. Durante aproximadamente 19 minutos continuaron con las labores de reanimación, pero el operador no respondió.

Posteriormente, arribaron cuerpos de emergencia a bordo de la unidad 482, cuyos elementos continuaron con el protocolo de atención. Sin embargo, el hombre presentaba cianosis generalizada, ausencia de pulso y pupilas dilatadas, por lo que finalmente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, el área quedó bajo resguardo en espera de las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias y el procesamiento de la escena para determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Finalmente, el cuerpo de Miguel Fabián ¨N¨ fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para establecer la causa precisa de la muerte y determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con algún padecimiento o condición médica.

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