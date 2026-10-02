Muere operador dentro de planta en Ramos Arizpe; lo hallan inconsciente en su tráiler

El fallecido fue identificado como Miguel Fabián ¨N¨, de aproximadamente 50 años, originario de Veracruz, Veracruz, quien se encontraba a bordo de un tráiler perteneciente a la empresa Transportes Limpios.

Un operador de transporte, originario de Veracruz, perdió la vida al interior de la planta Mann+Hummel, luego de ser localizado inconsciente dentro de la cabina del tractocamión que conducía durante la noche de este jueves, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros informes, personal del área de embarques comenzó a sospechar que algo ocurría, debido a que el tractocamión permanecía inmóvil y su conductor no continuaba con las maniobras correspondientes. La situación fue reportada al personal de seguridad de la planta, cuyos elementos acudieron hasta la unidad y, al abrir la cabina, encontraron a Miguel Fabián inconsciente.

De inmediato, solicitaron el apoyo del servicio médico de la empresa, cuyo personal comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la intención de salvarle la vida. Durante aproximadamente 19 minutos continuaron con las labores de reanimación, pero el operador no respondió.

Posteriormente, arribaron cuerpos de emergencia a bordo de la unidad 482, cuyos elementos continuaron con el protocolo de atención. Sin embargo, el hombre presentaba cianosis generalizada, ausencia de pulso y pupilas dilatadas, por lo que finalmente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, el área quedó bajo resguardo en espera de las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias y el procesamiento de la escena para determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Finalmente, el cuerpo de Miguel Fabián ¨N¨ fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para establecer la causa precisa de la muerte y determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con algún padecimiento o condición médica.