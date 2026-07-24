¡Saltillo ooootra vez! Mujer entierra vivo a perro (video)

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    ¡Saltillo ooootra vez! Mujer entierra vivo a perro (video)
    Un video difundido en redes sociales muestra a un perro presuntamente enterrado con vida en un sector de la colonia Nogales II, en Saltillo. CRTESÍA

Video difundido en redes sociales desata exigencias de castigo y reaviva el debate sobre la protección de los animales

Un nuevo caso de presunto maltrato animal generó indignación entre habitantes de Saltillo, luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa a un perro enterrado con vida, dejando únicamente la cabeza fuera de la tierra mientras aúlla de dolor.

De acuerdo con la información difundida en plataformas digitales, los hechos habrían ocurrido en el sector de la colonia Nogales II, en las inmediaciones del Biblioparque Nogales, donde presuntamente una mujer habría enterrado vivo al animal.

https://vanguardia.com.mx/informacion/el-sufrimiento-de-rocky-perrito-de-saltillo-estos-son-los-graves-danos-que-padecio-al-ser-arrastrado-por-su-duena-en-camioneta-DK22391332

La grabación se viralizó en cuestión de horas y provocó una oleada de reacciones de condena por parte de usuarios, quienes exigieron la intervención de las autoridades para investigar el caso, identificar a la presunta responsable y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la legislación en materia de protección animal.

CRECE LA INDIGNACIÓN POR CASOS DE MALTRATO

El episodio reavivó el debate sobre la violencia contra los animales en Saltillo, ciudad que en las últimas semanas ha registrado varios casos que han causado conmoción entre la población.

Uno de ellos fue el de “Rocky”, un perro que murió tras ser atropellado por su propietaria y posteriormente arrastrado, atado a una camioneta, lo que le ocasionó lesiones mortales.

A ese caso se suma el de un hombre identificado como León, señalado por colectivos de rescatistas de haber torturado y provocado la muerte de perros que le habían sido entregados en adopción. Tras abandonar Saltillo, el presunto responsable fue localizado y detenido en el estado de Jalisco.

Ante el nuevo hecho difundido en redes sociales, ciudadanos y defensores de los animales reiteraron el llamado para que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y refuercen las acciones de prevención, vigilancia y sanción contra quienes incurran en actos de crueldad hacia los animales.

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