Saltillo: pandilleros golpean y hieren con una navaja a joven de 18 años

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    Saltillo: pandilleros golpean y hieren con una navaja a joven de 18 años
    El joven fue auxiliado por paramédicos tras ser atacado y herido con una navaja en la colonia Mirasierra. MARTÍN ROJAS

Un joven fue golpeado y herido con una navaja por un grupo de aproximadamente cinco sujetos durante la madrugada de este domingo en la colonia Mirasierra

Un joven de 18 años terminó gravemente lesionado luego de ser atacado por presuntos pandilleros, pues un grupo de aproximadamente cinco sujetos lo golpearon y posteriormente lo hirieron con una navaja durante la madrugada de este domingo, en la colonia Mirasierra, al oriente de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, en una plaza ubicada junto a una tienda de conveniencia, sobre la calle 19, entre las calles 14 y 16, donde vecinos y personas que se encontraban en el sector solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, el afectado fue identificado como Jordan Guadalupe, de 18 años, quien presuntamente caminaba por el sector acompañado de otro joven cuando fueron interceptados por varios individuos.

Al percatarse de la agresión, el acompañante logró correr para ponerse a salvo; sin embargo, Jordan no tuvo la misma oportunidad y fue alcanzado por el grupo de agresores, quienes presuntamente lo sometieron entre varios para después comenzar a golpearlo.

$!Elementos policiacos acudieron a la plaza donde ocurrió la agresión para iniciar las investigaciones.
Elementos policiacos acudieron a la plaza donde ocurrió la agresión para iniciar las investigaciones. MARTÍN ROJAS

Durante el ataque, uno de los individuos habría utilizado una navaja para lesionarlo en el abdomen, provocándole una herida que comenzó a sangrar abundantemente.

El joven quedó tendido en el lugar y, debido a la gravedad de la lesión, en determinado momento se reportó que se encontraba inconsciente, por lo que se solicitó urgentemente la presencia de paramédicos.

El reporte fue canalizado al sistema de atención de emergencias, movilizándose personal de auxilio hasta la plaza para brindar atención al lesionado y determinar la gravedad de la herida.

Posteriormente, el joven fue trasladado de inmediato a un hospital privado para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de la Policía Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado, acudieron al sitio para tomar conocimiento de la agresión y comenzar con las primeras investigaciones, además de tratar de ubicar a los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de investigar los hechos y establecer el móvil de la agresión.

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