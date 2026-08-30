Saltillo: pandilleros golpean y hieren con una navaja a joven de 18 años

Un joven de 18 años terminó gravemente lesionado luego de ser atacado por presuntos pandilleros, pues un grupo de aproximadamente cinco sujetos lo golpearon y posteriormente lo hirieron con una navaja durante la madrugada de este domingo, en la colonia Mirasierra, al oriente de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, en una plaza ubicada junto a una tienda de conveniencia, sobre la calle 19, entre las calles 14 y 16, donde vecinos y personas que se encontraban en el sector solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado fue identificado como Jordan Guadalupe, de 18 años, quien presuntamente caminaba por el sector acompañado de otro joven cuando fueron interceptados por varios individuos. Al percatarse de la agresión, el acompañante logró correr para ponerse a salvo; sin embargo, Jordan no tuvo la misma oportunidad y fue alcanzado por el grupo de agresores, quienes presuntamente lo sometieron entre varios para después comenzar a golpearlo.