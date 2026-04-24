Saltillo: persecución termina en choque múltiple en Bellavista; patrulla provoca daños

Un oficial que se encontraba en persecución de una motocicleta ocasionó un aparatoso percance vehicular en el que un hombre resultó lesionado, luego de pasarse un señalamiento de alto en la colonia Bellavista, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:50 horas, cuando el oficial circulaba sobre la calle José María Morelos y Pavón, con dirección de norte a sur.

El efectivo se encontraba en persecución de un joven motociclista, por lo que al llegar al cruce con la calle Pedro Aranda hizo caso omiso del señalamiento de alto, cruzándose sin la debida precaución. Lo anterior ocasionó que le quitara el derecho de paso al conductor de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa, quien circulaba con dirección de poniente a oriente.

Tras el impacto, la patrulla se estrelló contra un vehículo de la marca Nissan, modelo Tsuru, que se encontraba estacionado, para posteriormente chocar de manera frontal contra un vehículo Chevrolet, modelo Aveo, el cual salió proyectado contra un automóvil Volkswagen, modelo Vento. En cuanto a la unidad afectada, esta salió proyectada contra un poste de madera perteneciente a una empresa de telecomunicaciones, quedando sobre la banqueta.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido. Elementos de la Policía Municipal acudieron al siniestro, al igual que los encargados del sector, para entablar de manera inmediata comunicación con las partes afectadas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para la valoración de los implicados, siendo trasladado el conductor afectado a las instalaciones de la Clínica No. 2 del IMSS para su pronta atención médica. Por lo anterior, el oficial quedó detenido por las lesiones ocasionadas, siendo trasladado a las celdas municipales. Finalmente, los vehículos fueron remolcados a un corralón, quedando a cargo de las aseguradoras el pago de los daños ocasionados en el incidente.