Saltillo: persecución termina en choque múltiple en Bellavista; patrulla provoca daños

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Saltillo: persecución termina en choque múltiple en Bellavista; patrulla provoca daños
    El choque múltiple provocó movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Bellavista, donde vecinos salieron a observar los daños ocasionados por la patrulla al cruzarse un señalamiento de alto. MARTÍN ROJAS

El incidente también generó afectaciones a la infraestructura urbana, luego de que uno de los vehículos impactados terminara proyectado contra un poste de una empresa

Un oficial que se encontraba en persecución de una motocicleta ocasionó un aparatoso percance vehicular en el que un hombre resultó lesionado, luego de pasarse un señalamiento de alto en la colonia Bellavista, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:50 horas, cuando el oficial circulaba sobre la calle José María Morelos y Pavón, con dirección de norte a sur.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aparatoso-choque-deja-dos-mujeres-lesionadas-en-el-centro-de-saltillo-LD20235619
$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron el aseguramiento del área donde se registró el fuerte percance vehicular en la colonia Bellavista, tras una persecución policial que terminó en múltiples colisiones entre varias unidades.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el aseguramiento del área donde se registró el fuerte percance vehicular en la colonia Bellavista, tras una persecución policial que terminó en múltiples colisiones entre varias unidades. MARTÍN ROJAS

El efectivo se encontraba en persecución de un joven motociclista, por lo que al llegar al cruce con la calle Pedro Aranda hizo caso omiso del señalamiento de alto, cruzándose sin la debida precaución.

Lo anterior ocasionó que le quitara el derecho de paso al conductor de un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa, quien circulaba con dirección de poniente a oriente.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al conductor lesionado, quien fue trasladado a la Clínica No. 2 del IMSS para su valoración tras el fuerte accidente registrado durante la madrugada.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al conductor lesionado, quien fue trasladado a la Clínica No. 2 del IMSS para su valoración tras el fuerte accidente registrado durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, la patrulla se estrelló contra un vehículo de la marca Nissan, modelo Tsuru, que se encontraba estacionado, para posteriormente chocar de manera frontal contra un vehículo Chevrolet, modelo Aveo, el cual salió proyectado contra un automóvil Volkswagen, modelo Vento.

En cuanto a la unidad afectada, esta salió proyectada contra un poste de madera perteneciente a una empresa de telecomunicaciones, quedando sobre la banqueta.

$!La unidad oficial quedó detenida tras el percance, luego de que las autoridades determinaran su responsabilidad preliminar en los hechos ocurridos durante la persecución de una motocicleta.
La unidad oficial quedó detenida tras el percance, luego de que las autoridades determinaran su responsabilidad preliminar en los hechos ocurridos durante la persecución de una motocicleta. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al siniestro, al igual que los encargados del sector, para entablar de manera inmediata comunicación con las partes afectadas.

$!Vehículos involucrados en el percance presentaron daños materiales tras el impacto múltiple registrado durante la persecución de una motocicleta en calles de la colonia Bellavista.
Vehículos involucrados en el percance presentaron daños materiales tras el impacto múltiple registrado durante la persecución de una motocicleta en calles de la colonia Bellavista. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para la valoración de los implicados, siendo trasladado el conductor afectado a las instalaciones de la Clínica No. 2 del IMSS para su pronta atención médica.

Por lo anterior, el oficial quedó detenido por las lesiones ocasionadas, siendo trasladado a las celdas municipales.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados a un corralón, quedando a cargo de las aseguradoras el pago de los daños ocasionados en el incidente.

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