$!Saltillo: persona con discapacidad lleva meses buscando a su perrita ‘Canela’, de 13 años

Han pasado más de cinco meses desde que “Canela”, una perrita de 13 años, desapareció en la colonia Guadalupe Victoria, al sur de Saltillo, y su familia no pierde la esperanza de encontrarla. La mascota fue vista por última vez el pasado 9 de marzo, alrededor de las 11:00 de la mañana, sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre el bulevar Enrique Martínez y Martínez y calles aledañas. Desde entonces, sus dueños (entre ellos una persona con discapacidad), han mantenido activa la búsqueda y solicitan el apoyo de los saltillenses para obtener cualquier información que permita conocer su paradero.

La preocupación es aún mayor debido a la edad de “Canela” y a que requiere tratamiento médico diario. Su familia teme que, al permanecer lejos de casa durante tanto tiempo, su estado de salud pueda haberse deteriorado o que no esté recibiendo los cuidados y medicamentos que necesita. “Canela” es una perrita pequeña, de pelaje color café y con canas visibles en el rostro, características propias de su edad. Al momento de desaparecer llevaba un collar rojo decorado con pequeñas huellas de color amarillo y azul, un detalle que puede facilitar su identificación en caso de que alguien la haya visto.

Uno de los principales motivos detrás de la búsqueda es también el vínculo que “Canela” mantiene con su dueño, una persona con discapacidad, para quien la mascota representa una compañía importante y cuya ausencia ha generado una profunda preocupación. Por ello, familiares y personas cercanas hacen un llamado a los habitantes de Saltillo, particularmente a quienes viven o transitan por el sector sur de la ciudad, para que permanezcan atentos y reporten cualquier avistamiento que pueda corresponder a “Canela”. La familia pide que, en caso de encontrar una perrita con características similares, no se descarte el reporte por el tiempo transcurrido, ya que cualquier pista podría ser determinante para lograr su localización y reunirla nuevamente con sus seres queridos. Quienes tengan información sobre “Canela” o crean haberla visto pueden comunicarse directamente al número 814 314 5657.

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