Saltillo: Piden orden y civilidad para Día de Muertos y Halloween

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, comentó que ya se realizan trabajos de limpieza y adecuación en los panteones municipales. Agregó que Obras Públicas intervendrá en las próximas semanas para mejorar las condiciones y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

“Ya se está viendo todo el tema de los panteones; en las próximas semanas entrará Obras Públicas para adecuar y ofrecer un mejor servicio a la comunidad”, mencionó el edil. Recordó además que sigue en marcha la ampliación del panteón municipal a fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Díaz González aseguró que habrá orden con los comerciantes que se instalen en los alrededores. “A los comerciantes, que se porten bien, se organicen y habrá permiso. La gente que vende flores, artículos o comida, así como los músicos, deberán ajustarse a lo que establece la ley”, afirmó.

Sobre las actividades de Halloween, el alcalde exhortó a los padres de familia a cuidar a los niños que salgan a pedir dulces. “Los niños salen, hay que cuidarlos. Estamos muy al pendiente desde la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana con los diferentes agrupamientos”, dijo.

Agregó que la vigilancia se reforzará tanto el 31 de octubre como el 2 de noviembre. “Queremos que las familias puedan salir con tranquilidad y paz, manteniendo el orden y la civilidad en nuestro municipio”, concluyó.