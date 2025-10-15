¿Buscas trabajo? Feria del Empleo Ramos 2025 ofrecerá 2 mil 500 vacantes, con oportunidades inclusivas

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Más de 70 empresas locales, nacionales e internacionales ofrecerán vacantes durante el evento. FOTO: CORTESÍA

Más de 70 empresas locales, nacionales e internacionales ofrecerán vacantes mañana 16 de octubre en la Alameda Miguel Ramos Arizpe de 9:00 a 13:00 horas

Este jueves 16 de octubre, la Alameda Miguel Ramos Arizpe será sede de la segunda edición de la Feria del Empleo Ramos 2025, un evento que reunirá a empresas locales, nacionales e internacionales para ofrecer más de 2 mil 500 vacantes a la población. La actividad se desarrollará de 9:00 a 13:00 horas.

La feria cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado y del sector empresarial, y busca consolidar a Ramos Arizpe como un referente en generación de empleo formal y desarrollo económico inclusivo. Según el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, este tipo de iniciativas reafirma el compromiso del municipio con el bienestar y la estabilidad económica de las familias locales.

Los puestos disponibles abarcan diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios, ofreciendo a los asistentes opciones de empleo variadas y de calidad. Además, el evento tiene un enfoque incluyente, ya que más de 100 vacantes están específicamente destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual, gracias a la participación de empresas socialmente responsables.

La Feria del Empleo Ramos 2025 representa una oportunidad para quienes buscan integrarse al mercado laboral formal, mejorar su situación económica o encontrar un empleo acorde a sus habilidades y experiencia. La organización del evento destacó que las empresas participantes proporcionarán información sobre los requisitos, prestaciones y procesos de selección directamente en los stands dispuestos en la alameda.

Con esta iniciativa, el municipio refuerza su estrategia de desarrollo económico local, fomentando la inclusión laboral y ampliando las oportunidades para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que enfrentan barreras físicas o sensoriales para acceder a un empleo.

Los organizadores invitan a la comunidad ramosarizpense a asistir a la feria con currículum actualizado y a aprovechar esta plataforma para conectar con empleadores de diversos giros, en un esfuerzo por fortalecer la economía regional y la participación social.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 844 180 1000 ext. 1049 o escribir al correo fomentoeconomico2527@gmail.com.

Temas


Trabajo
Economía
feria del empleo

Localizaciones


Ramos Arizpe

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

