¿Buscas trabajo? Feria del Empleo Ramos 2025 ofrecerá 2 mil 500 vacantes, con oportunidades inclusivas

Este jueves 16 de octubre, la Alameda Miguel Ramos Arizpe será sede de la segunda edición de la Feria del Empleo Ramos 2025, un evento que reunirá a empresas locales, nacionales e internacionales para ofrecer más de 2 mil 500 vacantes a la población. La actividad se desarrollará de 9:00 a 13:00 horas.

La feria cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado y del sector empresarial, y busca consolidar a Ramos Arizpe como un referente en generación de empleo formal y desarrollo económico inclusivo. Según el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, este tipo de iniciativas reafirma el compromiso del municipio con el bienestar y la estabilidad económica de las familias locales.

Los puestos disponibles abarcan diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios, ofreciendo a los asistentes opciones de empleo variadas y de calidad. Además, el evento tiene un enfoque incluyente, ya que más de 100 vacantes están específicamente destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual, gracias a la participación de empresas socialmente responsables.

La Feria del Empleo Ramos 2025 representa una oportunidad para quienes buscan integrarse al mercado laboral formal, mejorar su situación económica o encontrar un empleo acorde a sus habilidades y experiencia. La organización del evento destacó que las empresas participantes proporcionarán información sobre los requisitos, prestaciones y procesos de selección directamente en los stands dispuestos en la alameda.

Con esta iniciativa, el municipio refuerza su estrategia de desarrollo económico local, fomentando la inclusión laboral y ampliando las oportunidades para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que enfrentan barreras físicas o sensoriales para acceder a un empleo.

Los organizadores invitan a la comunidad ramosarizpense a asistir a la feria con currículum actualizado y a aprovechar esta plataforma para conectar con empleadores de diversos giros, en un esfuerzo por fortalecer la economía regional y la participación social.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 844 180 1000 ext. 1049 o escribir al correo fomentoeconomico2527@gmail.com.