Sobre la Parras-General Cepeda, choca contra camión de pasajeros y huye hacia el monte

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Coahuila
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    Sobre la Parras-General Cepeda, choca contra camión de pasajeros y huye hacia el monte
    La camioneta Explorer quedó abandonada a un costado de la carretera Parras-General Cepeda después del choque; su conductor huyó a pie hacia el monte. PEDRO PESINA

Una Explorer se impactó contra una unidad que trasladaba a 14 trabajadores de empresas de Derramadero; no se reportaron personas lesionadas

PARRAS, COAH.- El conductor de una camioneta Ford Explorer huyó hacia el monte después de impactarse contra un camión que trasladaba a 14 trabajadores sobre la carretera Parras-General Cepeda, durante la noche de este jueves.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:00 horas al sistema de emergencias de Seguridad Pública, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para valorar a los ocupantes de las unidades. Tras la revisión, se informó que ninguno presentaba lesiones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detienen-en-parras-a-conductor-tras-chocar-contra-camioneta-estacionada-presuntamente-iba-ebrio-JH23429918

De acuerdo con la versión del conductor del camión de pasajeros, circulaba de oriente a poniente con dirección a Parras y trasladaba a 14 personas que trabajan en empresas ubicadas en Derramadero, cuando la Explorer se impactó de frente contra la unidad.

El chofer señaló que el otro vehículo circulaba a baja velocidad al momento del choque, por lo que el impacto se concentró en la parte delantera izquierda del camión y dejó uno de sus neumáticos inutilizable.

Tras el accidente, el conductor de la Explorer abandonó la camioneta y huyó a pie hacia el monte antes de la llegada de las autoridades. En el interior del vehículo fueron observadas varias botellas de cerveza que todavía se encontraban llenas.

$!El camión que trasladaba a 14 trabajadores sufrió daños en la parte delantera izquierda y uno de sus neumáticos quedó inutilizable tras el impacto.
El camión que trasladaba a 14 trabajadores sufrió daños en la parte delantera izquierda y uno de sus neumáticos quedó inutilizable tras el impacto. PEDRO PESINA

Los trabajadores que viajaban en el camión señalaron que varios se encontraban dormidos durante el trayecto y despertaron al escuchar y sentir el impacto, por lo que el accidente les provocó un fuerte susto, aunque ninguno requirió traslado a un hospital.

En las inmediaciones de la camioneta fue localizada una credencial para votar a nombre de José Guadalupe, de 37 años. Este documento fue tomado como un indicio para establecer la posible identidad del conductor, aunque corresponderá a las autoridades confirmar si pertenece a la persona que manejaba la Explorer y huyó después del choque.

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