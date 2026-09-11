Sobre la Parras-General Cepeda, choca contra camión de pasajeros y huye hacia el monte
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Una Explorer se impactó contra una unidad que trasladaba a 14 trabajadores de empresas de Derramadero; no se reportaron personas lesionadas
PARRAS, COAH.- El conductor de una camioneta Ford Explorer huyó hacia el monte después de impactarse contra un camión que trasladaba a 14 trabajadores sobre la carretera Parras-General Cepeda, durante la noche de este jueves.
El accidente fue reportado alrededor de las 21:00 horas al sistema de emergencias de Seguridad Pública, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para valorar a los ocupantes de las unidades. Tras la revisión, se informó que ninguno presentaba lesiones.
De acuerdo con la versión del conductor del camión de pasajeros, circulaba de oriente a poniente con dirección a Parras y trasladaba a 14 personas que trabajan en empresas ubicadas en Derramadero, cuando la Explorer se impactó de frente contra la unidad.
El chofer señaló que el otro vehículo circulaba a baja velocidad al momento del choque, por lo que el impacto se concentró en la parte delantera izquierda del camión y dejó uno de sus neumáticos inutilizable.
Tras el accidente, el conductor de la Explorer abandonó la camioneta y huyó a pie hacia el monte antes de la llegada de las autoridades. En el interior del vehículo fueron observadas varias botellas de cerveza que todavía se encontraban llenas.
Los trabajadores que viajaban en el camión señalaron que varios se encontraban dormidos durante el trayecto y despertaron al escuchar y sentir el impacto, por lo que el accidente les provocó un fuerte susto, aunque ninguno requirió traslado a un hospital.
En las inmediaciones de la camioneta fue localizada una credencial para votar a nombre de José Guadalupe, de 37 años. Este documento fue tomado como un indicio para establecer la posible identidad del conductor, aunque corresponderá a las autoridades confirmar si pertenece a la persona que manejaba la Explorer y huyó después del choque.