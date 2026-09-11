Sobre la Parras-General Cepeda, choca contra camión de pasajeros y huye hacia el monte

PARRAS, COAH.- El conductor de una camioneta Ford Explorer huyó hacia el monte después de impactarse contra un camión que trasladaba a 14 trabajadores sobre la carretera Parras-General Cepeda, durante la noche de este jueves. El accidente fue reportado alrededor de las 21:00 horas al sistema de emergencias de Seguridad Pública, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para valorar a los ocupantes de las unidades. Tras la revisión, se informó que ninguno presentaba lesiones.

De acuerdo con la versión del conductor del camión de pasajeros, circulaba de oriente a poniente con dirección a Parras y trasladaba a 14 personas que trabajan en empresas ubicadas en Derramadero, cuando la Explorer se impactó de frente contra la unidad. El chofer señaló que el otro vehículo circulaba a baja velocidad al momento del choque, por lo que el impacto se concentró en la parte delantera izquierda del camión y dejó uno de sus neumáticos inutilizable. Tras el accidente, el conductor de la Explorer abandonó la camioneta y huyó a pie hacia el monte antes de la llegada de las autoridades. En el interior del vehículo fueron observadas varias botellas de cerveza que todavía se encontraban llenas.