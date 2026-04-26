Saltillo: Pierde el control y se estrella contra poste en bulevar Emilio Arizpe

El conductor de un vehículo de la marca Ford se impactó contra un poste de concreto luego de perder el control de la unidad al tomar una curva a gran velocidad sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Lomas de Santa Cruz.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:42 horas, cuando el conductor circulaba en compañía de su pareja sentimental a bordo de un automóvil Ford Fusion sobre el lateral del bulevar mencionado, con dirección de norte a sur.