Saltillo: Pierde el control y se estrella contra poste en bulevar Emilio Arizpe
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El accidente ocurrió en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza
El conductor de un vehículo de la marca Ford se impactó contra un poste de concreto luego de perder el control de la unidad al tomar una curva a gran velocidad sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Lomas de Santa Cruz.
Los hechos se registraron alrededor de las 01:42 horas, cuando el conductor circulaba en compañía de su pareja sentimental a bordo de un automóvil Ford Fusion sobre el lateral del bulevar mencionado, con dirección de norte a sur.
Fue en el cruce con la avenida 20 donde, al tomar una curva para dirigirse hacia el poniente, y debido al exceso de velocidad, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se subiera a la banqueta y posteriormente se impactara contra un poste de concreto.
Testigos de lo ocurrido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron la detención del conductor, un joven de 22 años.
Finalmente, el vehículo fue remolcado mediante una grúa a un corralón, donde permanecerá hasta que el responsable cubra los daños ocasionados, además de las multas correspondientes.