Saltillo: pierde el control y se impacta contra una barrera metálica en Paseo de la Reforma

Un conductor de un vehículo Chevrolet Cobalt terminó impactándose contra una barrera metálica tras manejar presuntamente bajo los influjos del alcohol. Una de las tres acompañantes resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital. Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el hombre circulaba en compañía de tres mujeres a bordo del automóvil Chevrolet Cobalt sobre Paseo de la Reforma, con dirección de poniente a oriente.

A la altura de una tienda de conveniencia, el conductor, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, perdió el control del volante y se impactó contra una barrera metálica de protección que rodeaba un poste de concreto. Tras el impacto, la parte frontal de la unidad quedó severamente dañada. El conductor y sus tres acompañantes resultaron con diversas lesiones, aunque una mujer que viajaba en la parte trasera recibió el golpe de mayor consideración.

Las jóvenes señalaron que se encontraban en un bar y que el conductor se ofreció a llevarlas a sus domicilios. Sin embargo, la combinación del alcohol y la velocidad habría provocado el aparatoso accidente.

Testigos de los hechos realizaron el reporte al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar. Los oficiales detuvieron al conductor y abanderaron la zona para prevenir otro accidente. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los involucrados y trasladaron a una de las jóvenes al Hospital General, debido a que presentó un fuerte golpe en la barbilla. Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón y el accidente quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes.