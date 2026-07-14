Saltillo prepara nuevo paquete de obras para cerrar 2026: Javier Díaz

El alcalde Javier Díaz González informó que el Gobierno Municipal trabaja en la planeación de un nuevo paquete de obras y acciones que se ejecutarán durante el segundo semestre del año, con el objetivo de atender las principales demandas ciudadanas y cerrar 2026 con proyectos que mejoren la infraestructura y la imagen urbana de la capital coahuilense. Durante una reunión con personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, el edil señaló que las obras serán definidas con base en las necesidades que la población ha expresado durante los recorridos que realiza el Ayuntamiento en las diferentes colonias de la ciudad.

“Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, cerraremos este año con obras que la misma ciudadanía nos pide cuando recorremos el interior de las colonias todos los días”, afirmó. Díaz González explicó que los proyectos que se ejecutarán en esta segunda etapa del año serán aquellos considerados prioritarios para la población, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses. El presidente municipal indicó que actualmente se afinan los últimos detalles del paquete de obras y acciones que se pondrá en marcha, mismo que será presentado públicamente una vez concluida su planeación.

Recordó que desde el inicio de la administración se ha privilegiado la participación ciudadana en la definición de los proyectos de infraestructura, tanto mediante los recorridos en las colonias como a través del programa de Presupuesto Participativo.

“Desde el inicio de la administración tenemos claro que las mejores obras son las que la misma ciudadanía nos pide y es lo que hemos estado haciendo con los paquetes de obras, además de las que han resultado ganadoras con el programa del presupuesto participativo”, señaló. Entre las acciones contempladas para este nuevo paquete se encuentra el mantenimiento de diversas vialidades principales de la ciudad, además de otras obras que buscan responder a las necesidades prioritarias de la población.